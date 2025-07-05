окупанти намагаються інформаційно тиснути на ООН

росіяни намагаються чинити інформаційний тиск на Організацію Об'єднаних Націй (ООН), аби легалізувати фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

росіяни через своїх маріонеток намагаються чинити тиск на ООН, аби легалізувати фейкові "референдуми" на тимчасово окупованих територіях. Так, від імені владіміра сальдо заявили про нібито передачу до ООН документів щодо "легітимності" анексії Херсонщини. Кремль водночас звинувачує ООН у "ігноруванні доказів" - йдеться у дописі.

"Усі ці документи не мають жодної юридичної сили й є такими ж фейковими, як і сам сальдо - маріонетка, яка ховається в Криму та давно не контролює нічого на Херсонщині", - додали в ЦНС.

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