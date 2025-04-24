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Меджліс зробив заяву щодо неприпустимості визнання Криму російським

Київ • УНН

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Меджліс кримськотатарського народу засудив будь-які спроби визнання Криму російським, наголосивши, що це є грубим порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет України. Єдиний шлях до миру - деокупація.

Меджліс зробив заяву щодо неприпустимості визнання Криму російським

Меджліс кримськотатарського народу відкинув можливість визнання анексованого Криму російським і попередив, що спроби зробити це суперечать міжнародному праву. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова у Facebook.

Меджліс кримськотатарського народу - вищий представницький орган корінного кримськотатарського народу України - категорично відкидає будь-які пропозиції або дії, спрямовані на визнання російськими тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які є невід'ємною складовою частиною України в її міжнародно визнаних кордонах

– заявив Чубаров.

Деталі

Він попередив, що будь-які спроби визнання тимчасово окупованої території Кримського півострова російською, означатимуть грубе порушення Статуту ООН, Гельсінського Заключного акту, Декларації ООН про права корінних народів, численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Крім того, спроби узаконити захоплення території України означатимуть посягання на суверенітет і територіальну цілісність України, зневагу та ігнорування невід’ємних прав корінного кримськотатарського народу, виправдання злочинів окупантівзаперечення акту геноциду кримськотатарського народу, а також заохочення політики етноциду кримськотатарського народу з боку росії.

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Ідея "замирення" москви за рахунок землі кримськотатарського народу створить прецедент безкарності агресора, коли порушення ним міжнародно визнаних кордонів суверенної держави та подальша легітимація іншими країнами окупованих агресором територій стане підривом глобальної системи колективної безпеки, наголосив Чубаров.

Меджліс кримськотатарського народу заявляє, що єдиним легітимним шляхом до припинення російсько-української війни, встановлення гарантованого та справедливого миру в регіоні є деокупація Криму та інших окупованих територій України і відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Будь-які інші варіанти загрожують наслідками, при яких страждання людей, серед яких – корінний кримськотатарський народ, через порушення їх фундаментальних прав можуть набути катастрофічних масштабів

– сказано у заяві.

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Меджліс закликав уряди і парламенти іноземних держав, міжнародні організації, парламентські асоціації, світових політиків та моральних авторитетів, міжнародні правозахисні та гуманітарні організації виявити ще солідарність з України у її боротьбі проти агресора.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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