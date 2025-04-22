путін готовий зупинити війну в Україні по поточній лінії фронту – FT

російський диктатор володимир путін запропонував зупинити вторгнення в Україну на нинішній лінії фронту в рамках зусиль з досягнення мирної угоди з президентом США Дональдом Трампом. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

Видання зазначає, що російський диктатор сказав Стіву Віткоффу, спеціальному представнику Трампа, під час зустрічі в Санкт-Петербурзі на початку цього місяця, що москва може відмовитися від своїх претензій на території чотирьох частково окупованих українських регіонів, які залишаються під контролем Києва, повідомили троє з джерел.

З тих пір США висували ідеї можливого врегулювання, які включають визнання Вашингтоном права власності Росії на Кримський півострів України, додали джерела, а також, принаймні, визнання фактичного контролю Кремля над частинами чотирьох регіонів, які він в даний час утримує.

Ця пропозиція є першою офіційною вказівкою путіна з перших місяців війни три роки тому, що росія може відступити від своїх максималістських вимог припинити вторгнення.

Але європейські чиновники, проінформовані про зусилля США з припинення війни, попередили, що путін, ймовірно, використовує очевидну поступку в якості приманки, щоб змусити Трампа прийняти інші вимоги росії і нав'язати їх Україні як доконаний факт.

"Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він відмовився від деяких речей, щоб Трамп міг оголосити про свою перемогу", - сказав один з них.

Додамо

Видання нагадує, що українські чиновники повинні зустрітися з європейськими та американськими чиновниками в Лондоні в середу, щоб обговорити останні пропозиції. Однак, за словами американських і європейських чиновників, Уіткофф і держсекретар США Марко Рубіо відмовилися від зустрічі. Як і раніше очікується присутність спецпредставника Трампа в Україні Кита Келлога. Радник путіна з зовнішньої політики заявив у вівторок, що Віткофф відвідає москву в кінці цього тижня, згідно з російськими новинними стрічками.

дмитро пєсков, прес-секретар путіна, сказав FT: "Йде напружена робота. Ми ведемо переговори з американцями. Робота складна і займає багато часу, тому важко очікувати негайних результатів, і її не можна виконувати публічно".

Трамп написав в соціальних мережах в неділю, що він сподівається, що Україна і росія "укладуть угоду на цьому тижні", а потім "почнуть вести бізнес з процвітаючими Сполученими Штатами Америки і зароблять статок!"

США висунули ідеї, які, як сподівається Білий дім, можуть сформувати контури можливої угоди на зустрічі в Парижі минулого тижня з європейськими та українськими офіційними особами. Президент України Володимир Зеленський заявив у вівторок, що не отримував від Трампа пропозиції з викладенням конкретних кроків щодо припинення війни з росією. Але він сказав, що як тільки буде досягнуто припинення вогню, він буде готовий до прямих переговорів з путіним.

"Є сигнали, ідеї, обговорення, але це не офіційна пропозиція", - сказав Зеленський. Якщо така офіційна пропозиція надійде, сказав він, "ми відповімо".

Високопоставлені українські чиновники повідомили FT, що вони згодні з деякими ідеями, висунутими Трампом і його командою, не уточнивши, які саме. Пропозиції США включають в себе розгортання європейського миротворчого контингенту в Україні, а також окремих, які не входять в НАТО військових сил для допомоги в спостереженні за припиненням вогню уздовж демілітаризованої зони, що охоплює всю лінію фронту протяжністю понад 1000 км.

Сили будуть працювати спільно з українськими і російськими силами, які спостерігають за перемир'ям по обидва боки так званої лінії зіткнення.

Згідно з потенційною угодою, Україна зобов'язується не повертати окуповані росією території силою, в той час як росія погодиться зупинити повільне просування своєї армії.

Неясно, чи просив Трамп Україну офіційно визнати анексію Криму росією. Але Зеленський у вівторок повторив свою позицію по Чорноморському півострову, заявивши, що: "Україна не визнає окупацію Криму. Це наша територія, територія народу України, тут нема чого обговорювати".

росія також відхилила деякі пропозиції США, включаючи військову присутність країн НАТО на Україні.

Але люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що путін потенційно готовий відмовитися від своєї попередньої вимоги повного контролю над чотирма прифронтовими українськими областями - Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою - якщо США підуть на більш широкі геополітичні поступки москві, наприклад, визнають контроль над Кримом і не допустять вступу України в НАТО.

Контекст

Financial Times нагадує, що путін оголосив про анексію чотирьох південно-східних українських областей на пишній церемонії в Кремлі у вересні 2022 року, хоча росія в той час не контролювала жодну з них повністю. росія до сих пір не контролює повністю жодну з чотирьох областей, хоча вона утримує регіональні столиці Донецьк і Луганськ з моменту свого першого таємного вторгнення на схід України з використанням місцевих маріонеткових сил в 2014 році.

Хоча росія відступила з частини окупованої нею території восени 2022 року, путін в минулому році заявив, що не прийме ніякої мирної угоди, якщо Україна не виведе свої війська з лінії фронту і не надасть росії повний контроль над чотирма областями, включаючи місто Запоріжжя, 700-тисячне промислове місто, яке росія ніколи не утримувала, але регулярно атакує.

Попередні вимоги росії про мирну угоду включали обіцянку України залишатися нейтральною і відмовитися від своїх прагнень вступити в НАТО, визнання російських претензій на анексовані території, зняття західних санкцій і скорочення сил НАТО в державах-членах, близьких до росії.

Представник Держдепартаменту заявив, що вони не можуть коментувати "істоту переговорів".