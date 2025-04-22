путин готов остановить войну в Украине по текущей линии фронта – FT

российский диктатор владимир путин предложил остановить вторжение в Украину на нынешней линии фронта в рамках усилий по достижению мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Financial Times, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что российский диктатор сказал Стиву Виткоффу, специальному представителю Трампа, во время встречи в Санкт-Петербурге в начале этого месяца, что москва может отказаться от своих претензий на территории четырех частично оккупированных украинских регионов, которые остаются под контролем Киева, сообщили трое из источников.

С тех пор США выдвигали идеи возможного урегулирования, которые включают признание Вашингтоном права собственности России на Крымский полуостров Украины, добавили источники, а также, по крайней мере, признание фактического контроля Кремля над частями четырех регионов, которые он в настоящее время удерживает.

Это предложение является первым официальным указанием путина с первых месяцев войны три года назад, что россия может отступить от своих максималистских требований прекратить вторжение.

Но европейские чиновники, проинформированные об усилиях США по прекращению войны, предупредили, что путин, вероятно, использует очевидную уступку в качестве приманки, чтобы заставить Трампа принять другие требования россии и навязать их Украине как свершившийся факт.

"Сейчас на Киев оказывается большое давление, чтобы он отказался от некоторых вещей, чтобы Трамп мог объявить о своей победе", - сказал один из них.

Добавим

Издание напоминает, что украинские чиновники должны встретиться с европейскими и американскими чиновниками в Лондоне в среду, чтобы обсудить последние предложения. Однако, по словам американских и европейских чиновников, Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио отказались от встречи. По-прежнему ожидается присутствие спецпредставителя Трампа на Украине Кита Келлога. Советник путина по внешней политике заявил во вторник, что Виткофф посетит москву в конце этой недели, согласно российским новостным лентам.

дмитрий песков, пресс-секретарь путина, сказал FT: "Идет напряженная работа. Мы ведем переговоры с американцами. Работа сложная и занимает много времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, и ее нельзя выполнять публично".

Трамп написал в социальных сетях в воскресенье, что он надеется, что Украина и россия "заключат сделку на этой неделе", а затем "начнут вести бизнес с процветающими Соединенными Штатами Америки и заработают состояние!"

США выдвинули идеи, которые, как надеется Белый дом, могут сформировать контуры возможной сделки на встрече в Париже на прошлой неделе с европейскими и украинскими официальными лицами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что не получал от Трампа предложения с изложением конкретных шагов по прекращению войны с россией. Но он сказал, что как только будет достигнуто прекращение огня, он будет готов к прямым переговорам с путиным.

"Есть сигналы, идеи, обсуждения, но это не официальное предложение", — сказал Зеленский. Если такое официальное предложение поступит, сказал он, "мы ответим".

Высокопоставленные украинские чиновники сообщили FT, что они согласны с некоторыми идеями, выдвинутыми Трампом и его командой, не уточнив, какие именно. Предложения США включают в себя развертывание европейского миротворческого контингента в Украине, а также отдельных, не входящих в НАТО военных сил для помощи в наблюдении за прекращением огня вдоль демилитаризованной зоны, охватывающей всю линию фронта протяженностью более 1000 км.

Силы будут работать совместно с украинскими и российскими силами, наблюдающими за перемирием по обе стороны так называемой линии соприкосновения.

Согласно потенциальному соглашению, Украина обязуется не возвращать оккупированные россией территории силой, в то время как россия согласится остановить медленное продвижение своей армии.

Неясно, просил ли Трамп Украину официально признать аннексию Крыма россией. Но Зеленский во вторник повторил свою позицию по Черноморскому полуострову, заявив, что: "Украина не признает оккупацию Крыма. Это наша территория, территория народа Украины, здесь нечего обсуждать".

россия также отклонила некоторые предложения США, включая военное присутствие стран НАТО на Украине.

Но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что путин потенциально готов отказаться от своего предыдущего требования полного контроля над четырьмя прифронтовыми украинскими областями — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — если США пойдут на более широкие геополитические уступки москве, например, признают контроль над Крымом и не допустят вступления Украины в НАТО.

Контекст

Financial Times напоминает, что путин объявил об аннексии четырех юго-восточных украинских областей на пышной церемонии в Кремле в сентябре 2022 года, хотя россия в то время не контролировала ни одну из них полностью. россия до сих пор не контролирует полностью ни одну из четырех областей, хотя она удерживает региональные столицы Донецк и Луганск с момента своего первого тайного вторжения на восток Украины с использованием местных марионеточных сил в 2014 году.

Хотя россия отступила с части оккупированной ею территории осенью 2022 года, путин в прошлом году заявил, что не примет никакого мирного соглашения, если Украина не выведет свои войска с линии фронта и не предоставит россии полный контроль над четырьмя областями, включая город Запорожье, 700-тысячный промышленный город, который россия никогда не удерживала, но регулярно атакует.

Предыдущие требования россии о мирном соглашении включали обещание Украины оставаться нейтральной и отказаться от своих стремлений вступить в НАТО, признание российских претензий на аннексированные территории, снятие западных санкций и сокращение сил НАТО в государствах-членах, близких к россии.

Представитель Госдепартамента заявил, что они не могут комментировать "существо переговоров".