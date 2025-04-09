Кит Келлогг

Кит Келлог: подход Трампа к войне в Украине фокусируется на мире, а не на победе одной из сторон

Специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил о новом подходе к войне в Украине, ориентированном на мир для обеих сторон. По его словам, Трамп уже контактировал с Путиным и Зеленским по этому вопросу.