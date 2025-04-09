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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24872 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кит Келлогг

Отставной генерал-лейтенант армии США (родился в 1944 году)
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Келлог: рф никуда не уйдет с оккупированных территорий Украины

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Без встреч лицом к лицу: СМИ узнали, как пройдут "косвенные переговоры" Украины и рф

Российские и украинские переговорщики встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения прекращения огня, но личной встречи не будет. Обсудят прекращение огня на море и защиту инфраструктуры.

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Келлог: Зеленский совершил ошибку, начав "играть на публику" с Трампом

Кит Келлог заявил, что Зеленский начал "играть на публику" во время встречи с Трампом в Белом доме, что было ошибкой. Инициатором телефонного разговора между ними был Зеленский.

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США планируют организовать непрямые переговоры между Украиной и рф в Саудовской Аравии - Келлог

Администрация Трампа планирует организовать непрямые переговоры между Украиной и россией в Саудовской Аравии. Цель – выяснить условия каждой стороны для завершения войны.

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"Непревзойденный переговорщик": Келлог похвалил Трампа после его разговора с Зеленским

Кит Келлог назвал разговор Трампа и Зеленского превосходным. По словам спецпосланника США в Украине, глава Белого дома ведет переговоры с обеими сторонами для прекращения огня и мирного договора.

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Трамп будет руководить войной в Украине до ее конца – спецпосланник США Келлог

Дональд Трамп лично будет руководить ходом войны в Украине до ее завершения. Об этом заявил спецпосланник США после телефонного разговора Трампа с путиным.

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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

Дональд Трамп назначил генерала Кита Келлога специальным посланником в Украине. Келлог будет напрямую общаться с Владимиром Зеленским, несмотря на давление москвы из-за его проукраинской позиции.

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кремль настоял на исключении Келлога из переговоров из-за его проукраинской позиции

Агрессор попросил отстранить спецпредставителя Трампа Кита Келлога от переговоров по Украине из-за проукраинской позиции.

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Президент Польши призвал США разместить ядерное оружие на территории страны. Он считает, что это необходимо для сдерживания агрессии россии и укрепления восточного фланга НАТО.

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План Келлога: как США меняют подход к войне в Украине и отношениям с рф

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Президент США не уточнял день, когда именно закончится война за 24 часа - спецпредставитель

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог прокомментировал заявление о завершении войны за 24 часа, не указав конкретную дату. Трамп ранее изменил свою оценку с 24 часов на 6 месяцев для окончания войны.

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Кит Келлог: подход Трампа к войне в Украине фокусируется на мире, а не на победе одной из сторон

Специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил о новом подходе к войне в Украине, ориентированном на мир для обеих сторон. По его словам, Трамп уже контактировал с Путиным и Зеленским по этому вопросу.

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США должны перезагрузить отношения с россией для завершения войны в Украине - Келлог

Специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил о необходимости изменения подхода США к войне в Украине. По его словам, изоляция россии больше не является жизнеспособной стратегией и вредит безопасности США.

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