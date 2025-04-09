Президент Зеленский заявил, что США и россия ведут переговоры о полном прекращении огня. Украина согласилась на это, и есть надежда достичь результата в ближайшие недели или месяцы.
Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что США намерены добиться полного прекращения огня в Украине. Обеим сторонам придется пойти на определенные компромиссы.
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что россия не планирует покидать захваченные территории Украины, но юридически они остаются частью Украины.
Российские и украинские переговорщики встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения прекращения огня, но личной встречи не будет. Обсудят прекращение огня на море и защиту инфраструктуры.
Кит Келлог заявил, что Зеленский начал "играть на публику" во время встречи с Трампом в Белом доме, что было ошибкой. Инициатором телефонного разговора между ними был Зеленский.
Администрация Трампа планирует организовать непрямые переговоры между Украиной и россией в Саудовской Аравии. Цель – выяснить условия каждой стороны для завершения войны.
Кит Келлог назвал разговор Трампа и Зеленского превосходным. По словам спецпосланника США в Украине, глава Белого дома ведет переговоры с обеими сторонами для прекращения огня и мирного договора.
Дональд Трамп лично будет руководить ходом войны в Украине до ее завершения. Об этом заявил спецпосланник США после телефонного разговора Трампа с путиным.
Дональд Трамп назначил генерала Кита Келлога специальным посланником в Украине. Келлог будет напрямую общаться с Владимиром Зеленским, несмотря на давление москвы из-за его проукраинской позиции.
Агрессор попросил отстранить спецпредставителя Трампа Кита Келлога от переговоров по Украине из-за проукраинской позиции.
Президент Польши призвал США разместить ядерное оружие на территории страны. Он считает, что это необходимо для сдерживания агрессии россии и укрепления восточного фланга НАТО.
The Telegraph раскрывает детали реализации плана спецпредставителя США Кита Келлога по принуждению Украины к переговорам с рф. План предполагает ограничение военной помощи Киеву и возможное снятие санкций с москвы.
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог прокомментировал заявление о завершении войны за 24 часа, не указав конкретную дату. Трамп ранее изменил свою оценку с 24 часов на 6 месяцев для окончания войны.
Специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил о новом подходе к войне в Украине, ориентированном на мир для обеих сторон. По его словам, Трамп уже контактировал с Путиным и Зеленским по этому вопросу.
Специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил о необходимости изменения подхода США к войне в Украине. По его словам, изоляция россии больше не является жизнеспособной стратегией и вредит безопасности США.