Согласованы ключевые приоритеты и акценты перед встречей Зеленского и Трампа: украинская делегация провела важный разговор с Келлогом
Киев • УНН
Украинская делегация во главе с Андреем Ермаком встретилась со спецпосланником Трампа Китом Келлогом для согласования приоритетов перед встречей президентов Украины и США. Обсуждались вопросы военного сотрудничества, санкций против рф и возвращения депортированных детей.
Украинская делегация встретилась со специальным посланником Президента Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом. Состоялся важный разговор накануне встречи президентов Украины и США — согласование ключевых приоритетов и акцентов. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
Глава ОП Андрей Ермак вместе с Секретарем СНБО Рустемом Умеровым, Первым заместителем Министра иностранных дел Сергеем Кислицей и Послом Украины в США Ольгой Стефанишиной встретились со специальным посланником Президента Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом и его заместителем Джоном Коулом.
Важный разговор накануне встречи президентов Украины и США — согласование ключевых приоритетов и акцентов. Искренне надеемся на конкретные решения уже завтра
Напомним
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и украинская делегация провели ряд встреч с сенаторами США в Вашингтоне. Переговоры касались военного сотрудничества, усиления санкций против России и возвращения депортированных украинских детей.