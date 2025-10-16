$41.760.01
Эксклюзив
15:34 • 4810 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13 • 10056 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
12:39 • 20360 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 26845 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 38170 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 61425 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 21940 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38316 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 30100 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 25315 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Текущих санкций недостаточно, чтобы сломать хребет российской экономике, Трамп готов к действиям: конгрессмен на встрече с украинской делегацией

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Украинская делегация встретилась с конгрессменом США Френчем Хиллом, который заявил, что текущих санкций недостаточно для разрушения российской экономики. Он поддержал идею займа Украине для закупки оружия с привлечением замороженных российских активов.

Текущих санкций недостаточно, чтобы сломать хребет российской экономике, Трамп готов к действиям: конгрессмен на встрече с украинской делегацией

Украинская делегация провела важную встречу с Председателем Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США - конгрессменом Френчем Хиллом. Как сообщил глава Офиса Президента, "это был откровенный разговор о том, как заставить агрессора прекратить войну", передает УНН.

Конгрессмен отметил: текущих санкций мало, чтобы сломать хребет российской экономике. Теневой флот позволяет кремлю финансировать войну, продавая нефть в обход ограничений. Нефтедоллары продолжают превращаться в ракеты, летящие на украинские города. И президент Трамп готов к решительным действиям. Но действительно достичь значительного эффекта можно, действуя только синхронно с Европой 

- сообщил Ермак.

По словам главы ОП, параллельно с санкциями, господин Хилл поддержал идею ЕС о предоставлении Украине займа для закупки оружия с привлечением замороженных российских активов, которая будет возвращаться только после выплаты страной-агрессором военных репараций.

Это не просто справедливо - это прагматично. Россия должна и будет принуждена к миру 

- резюмировал Ермак.

"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и США16.10.25, 01:25 • 30102 просмотра

Напомним

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и украинская делегация провели ряд встреч с сенаторами США в Вашингтоне. Переговоры касались военного сотрудничества, усиления санкций против России и возвращения депортированных украинских детей.

Антонина Туманова

