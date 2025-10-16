Текущих санкций недостаточно, чтобы сломать хребет российской экономике, Трамп готов к действиям: конгрессмен на встрече с украинской делегацией
Киев • УНН
Украинская делегация встретилась с конгрессменом США Френчем Хиллом, который заявил, что текущих санкций недостаточно для разрушения российской экономики. Он поддержал идею займа Украине для закупки оружия с привлечением замороженных российских активов.
Украинская делегация провела важную встречу с Председателем Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США - конгрессменом Френчем Хиллом. Как сообщил глава Офиса Президента, "это был откровенный разговор о том, как заставить агрессора прекратить войну", передает УНН.
Конгрессмен отметил: текущих санкций мало, чтобы сломать хребет российской экономике. Теневой флот позволяет кремлю финансировать войну, продавая нефть в обход ограничений. Нефтедоллары продолжают превращаться в ракеты, летящие на украинские города. И президент Трамп готов к решительным действиям. Но действительно достичь значительного эффекта можно, действуя только синхронно с Европой
По словам главы ОП, параллельно с санкциями, господин Хилл поддержал идею ЕС о предоставлении Украине займа для закупки оружия с привлечением замороженных российских активов, которая будет возвращаться только после выплаты страной-агрессором военных репараций.
Это не просто справедливо - это прагматично. Россия должна и будет принуждена к миру
Напомним
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и украинская делегация провели ряд встреч с сенаторами США в Вашингтоне. Переговоры касались военного сотрудничества, усиления санкций против России и возвращения депортированных украинских детей.