Українська делегація у Вашингтоні: Двопартійна підтримка США – акцент на поверненні українських дітей, військова та економічна співпраця

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про серію результативних зустрічей із американськими сенаторами у Вашингтоні. У центрі переговорів – військова співпраця, посилення санкцій проти росії та повернення депортованих українських дітей. Про це Єрмак повідомив у Своєму Телеграмі, пише УНН.

Деталі

За словами Єрмака, українська делегація мала можливість поспілкуватися з представниками обох партій Конгресу.

До складу делегації від Республіканської партії увійшли сенатори Ліндсі Грем, Джим Ріш, Роджер Вікер, Ден Салліван і Кеті Брітт. Від Демократичної партії участь узяли Річард Блументаль, Кріс Кунс та Шелдон Вайтгауз, а від незалежних – Ангус Кінг.

Ключові напрями переговорів

Основну увагу приділили розширенню військової та економічної співпраці. Зокрема, йшлося про розвиток спільних виробничих потужностей у межах ініціативи Drone Deal, посилення протиповітряної оборони та далекобійних можливостей України, які можуть фінансуватися за рахунок заморожених російських активів.

Окремо обговорювали постачання стратегічних рідкоземельних елементів і спільні енергетичні проєкти, спрямовані на зміцнення енергетичної незалежності України.

Єрмак наголосив, що санкційна політика залишатиметься пріоритетом.

Також говорили про посилення санкційного режиму: закриття лазівок, які досі дозволяють Кремлю купувати західні компоненти для своїх ракет, та обмеження доходів від продажу енергоресурсів – наголосив керівник ОП.

Питання дітей і визнання рф спонсором тероризму

Окремою темою стала депортація українських дітей росією. Єрмак зазначив, що у Конгресі вже готується законопроєкт, який передбачає визнання орф державою-спонсором тероризму, якщо вона не поверне всіх викрадених дітей.

Окремі зустрічі та подяка партнерам

Керівник ОП також повідомив про окремі зустрічі з ключовими американськими законодавцями.Щиро вдячні сенаторці Джоні Ернст, ветеранці армії США, яка робить значний внесок у питання оборонної співпраці наших держав, та сенатору Чаку Граслі – Голові Юридичного комітету Сенату, одному з найавторитетніших республіканців у Конгресі. Його досвід є безцінним для того, щоб міжнародні санкції проти агресора працювали ефективно і прозоро – підкреслив Єрмак.

Крім того, посол України у США Ольга Стефанішина повідомила про серію стратегічних зустрічей української делегації у Вашингтоні. Разом із секретарем РНБО Рустемом Умеровим, прем’єр-міністром Юлією Свириденко та першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею вони провели переговори з державним секретарем США Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника президента з нацбезпеки.

Основна увага приділялася безпеці Європи, шляхам припинення російської агресії та створенню передумов для справедливого миру.

На Капітолійському пагорбі провели зустрічі з друзями України в Конгресі США: сенатором Кевіном Крамером (Р, Північна Дакота); співголовами Українського конгресового кокусу – Браяном Фіцпатріком (Р, Пенсильванія), Джо Вілсоном (Р, Південна Кароліна) і Марсі Каптур (Д, Огайо); а також з Майком Макколом (Р, Техас) та Томом Суоцці (Д, Нью-Йорк). Підкреслили під час зустрічі, що для перемоги Україні потрібні далекобійна зброя, посилення ППО та допомога в енергетичній сфері. Дякуємо членам Конгресу за двопартійну підтримку – повідомила Стефанішина.

Крім того, урядова делегація на чолі зі Свириденко провела переговори з новим президентом Exim Bank США Джоном Йовановичем щодо залучення американських інвестицій у сферу енергетики, інфраструктури, логістики та видобутку критичних мінералів.

