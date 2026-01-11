Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодження
Київ • УНН
У ніч на 11 січня Воронеж зазнав атаки 17 безпілотників. Унаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки, четверо осіб госпіталізовано.
У ніч на 11 січня російський Воронеж зазнав атаки безпілотників. За заявою місцевої влади, над містом та областю начебто було збито або подавлено засобами РЕБ 17 дронів. Унаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження житлової забудови. Про це пише УНН.
Деталі
Губернатор воронезької області олександр гусєв повідомив, що уламки БпЛА пошкодили фасади та скління у трьох багатоквартирних будинках, а також у новобудові. В одній із квартир виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.
Відомо про чотирьох постраждалих, яких госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
російська сторона традиційно звинувачує в атаці Збройні сили України. Цей інцидент стався на тлі масованого запуску російських дронів по українських містах цієї ж ночі. Офіційний Київ зазвичай не коментує удари по об'єктах на території рф, проте наголошує на праві завдавати ударів у відповідь по військовій інфраструктурі агресора.
