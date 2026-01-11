$42.990.00
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
04:31 • 10139 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 22178 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 41194 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 31578 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 28906 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 33490 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 56842 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 39651 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 39057 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодження

Київ • УНН

 • 88 перегляди

У ніч на 11 січня Воронеж зазнав атаки 17 безпілотників. Унаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки, четверо осіб госпіталізовано.

Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодження

У ніч на 11 січня російський Воронеж зазнав атаки безпілотників. За заявою місцевої влади, над містом та областю начебто було збито або подавлено засобами РЕБ 17 дронів. Унаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження житлової забудови. Про це пише УНН.

Деталі

Губернатор воронезької області олександр гусєв повідомив, що уламки БпЛА пошкодили фасади та скління у трьох багатоквартирних будинках, а також у новобудові. В одній із квартир виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Відомо про чотирьох постраждалих, яких госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

російська сторона традиційно звинувачує в атаці Збройні сили України. Цей інцидент стався на тлі масованого запуску російських дронів по українських містах цієї ж ночі. Офіційний Київ зазвичай не коментує удари по об'єктах на території рф, проте наголошує на праві завдавати ударів у відповідь по військовій інфраструктурі агресора. 

Степан Гафтко

