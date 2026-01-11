Сили ППО знешкодили 125 ворожих дронів під час нічної атаки росіян 11 січня

У ніч на 11 січня російські війська здійснили черговий повітряний напад на територію України, застосувавши 154 ударні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити та подавити 125 БпЛА типів Shahed, "Гербера" та інших моделей. Про це пише УНН.

Деталі

Для відбиття атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Основний удар припав на північні, південні та східні регіони країни.

Географія запусків та результативність ППО

Ворог запускав дрони з восьми основних напрямків, зокрема з російських міст міллєрово, курськ, орел, брянськ та приморсько-ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму (Гвардійське). Близько 110 одиниць із загальної кількості становили ударні дрони типу "шахед".

1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини

Результати роботи ППО:

125 дронів - знищено або подавлено засобами РЕБ;

22 дрони - зафіксовано влучання на 18 локаціях;

на 2 локаціях - зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

Повітряні сили зазначають, що станом на ранок атака триває, і в повітряному просторі України ще перебуває декілька ворожих БпЛА. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки. Інформація про руйнування та постраждалих на локаціях влучань наразі уточнюється.

Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими: зведення Генштабу на ранок 11 січня