Сили ППО знешкодили 125 ворожих дронів під час нічної атаки росіян 11 січня

06:05 • 466 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
04:31 • 7362 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 21382 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 40243 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 31024 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 28628 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 33255 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 56644 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 39573 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38993 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Венесуела звільняє політичних в’язнів, поки уряд обіцяє "врятувати" затриманого Мадуро10 січня, 21:46 • 4442 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів10 січня, 21:59 • 12580 перегляди
У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер10 січня, 23:59 • 10557 перегляди
У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США01:06 • 4290 перегляди
Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА01:12 • 8680 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 38505 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 86670 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 113008 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 83949 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:48 • 104764 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 11723 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 14809 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 70820 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 72262 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 92872 перегляди
Сили ППО знешкодили 125 ворожих дронів під час нічної атаки росіян 11 січня

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 6 перегляди

11 січня вночі російські війська атакували Україну 154 ударними безпілотниками. Сили ППО збили та подавили 125 БпЛА типів Shahed, "Гербера" та інших моделей.

Сили ППО знешкодили 125 ворожих дронів під час нічної атаки росіян 11 січня

У ніч на 11 січня російські війська здійснили черговий повітряний напад на територію України, застосувавши 154 ударні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:00 підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити та подавити 125 БпЛА типів Shahed, "Гербера" та інших моделей. Про це пише УНН.

Деталі

Для відбиття атаки було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Основний удар припав на північні, південні та східні регіони країни.

Географія запусків та результативність ППО

Ворог запускав дрони з восьми основних напрямків, зокрема з російських міст міллєрово, курськ, орел, брянськ та приморсько-ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму (Гвардійське). Близько 110 одиниць із загальної кількості становили ударні дрони типу "шахед".

1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини11.01.26, 08:05 • 460 переглядiв

Результати роботи ППО:

  • 125 дронів - знищено або подавлено засобами РЕБ;
    • 22 дрони - зафіксовано влучання на 18 локаціях;
      • на 2 локаціях - зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

        Повітряні сили зазначають, що станом на ранок атака триває, і в повітряному просторі України ще перебуває декілька ворожих БпЛА. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги та суворо дотримуватися правил безпеки. Інформація про руйнування та постраждалих на локаціях влучань наразі уточнюється. 

        Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими: зведення Генштабу на ранок 11 січня11.01.26, 08:12 • 102 перегляди

        Степан Гафтко

        Війна в Україні
        Повітряна тривога
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Курськ
        Повітряні сили Збройних сил України
        Шахед-136
        Крим
        Україна