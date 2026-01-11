Силы ПВО обезвредили 125 вражеских дронов во время ночной атаки россиян 11 января

В ночь на 11 января российские войска совершили очередное воздушное нападение на территорию Украины, применив 154 ударных беспилотника. По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить и подавить 125 БпЛА типов Shahed, "Гербера" и других моделей. Об этом пишет УНН.

Детали

Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Основной удар пришелся на северные, южные и восточные регионы страны.

География запусков и результативность ПВО

Враг запускал дроны с восьми основных направлений, в частности из российских городов Миллерово, Курск, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированного Крыма (Гвардейское). Около 110 единиц из общего количества составляли ударные дроны типа "шахед".

1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии

Результаты работы ПВО:

125 дронов - уничтожено или подавлено средствами РЭБ;

22 дрона - зафиксировано попадание на 18 локациях;

на 2 локациях - зафиксировано падение обломков сбитых целей.

Воздушные силы отмечают, что по состоянию на утро атака продолжается, и в воздушном пространстве Украины еще находится несколько вражеских БпЛА. Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и строго соблюдать правила безопасности. Информация о разрушениях и пострадавших на локациях попаданий сейчас уточняется.

Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими: сводка Генштаба на утро 11 января