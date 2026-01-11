$42.990.00
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
04:31
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

YouTube

Силы ПВО обезвредили 125 вражеских дронов во время ночной атаки россиян 11 января

Киев • УНН

 • 6 просмотра

11 января ночью российские войска атаковали Украину 154 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили и подавили 125 БпЛА типов Shahed, "Герань" и других моделей.

Силы ПВО обезвредили 125 вражеских дронов во время ночной атаки россиян 11 января

В ночь на 11 января российские войска совершили очередное воздушное нападение на территорию Украины, применив 154 ударных беспилотника. По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить и подавить 125 БпЛА типов Shahed, "Гербера" и других моделей. Об этом пишет УНН.

Детали

Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Основной удар пришелся на северные, южные и восточные регионы страны.

География запусков и результативность ПВО

Враг запускал дроны с восьми основных направлений, в частности из российских городов Миллерово, Курск, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированного Крыма (Гвардейское). Около 110 единиц из общего количества составляли ударные дроны типа "шахед".

1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии11.01.26, 08:05 • 458 просмотров

Результаты работы ПВО:

  • 125 дронов - уничтожено или подавлено средствами РЭБ;
    • 22 дрона - зафиксировано попадание на 18 локациях;
      • на 2 локациях - зафиксировано падение обломков сбитых целей.

        Воздушные силы отмечают, что по состоянию на утро атака продолжается, и в воздушном пространстве Украины еще находится несколько вражеских БпЛА. Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и строго соблюдать правила безопасности. Информация о разрушениях и пострадавших на локациях попаданий сейчас уточняется. 

        Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими: сводка Генштаба на утро 11 января11.01.26, 08:12 • 102 просмотра

