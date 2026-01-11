Силы ПВО обезвредили 125 вражеских дронов во время ночной атаки россиян 11 января
Киев • УНН
11 января ночью российские войска атаковали Украину 154 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили и подавили 125 БпЛА типов Shahed, "Герань" и других моделей.
В ночь на 11 января российские войска совершили очередное воздушное нападение на территорию Украины, применив 154 ударных беспилотника. По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить и подавить 125 БпЛА типов Shahed, "Гербера" и других моделей. Об этом пишет УНН.
Детали
Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Основной удар пришелся на северные, южные и восточные регионы страны.
География запусков и результативность ПВО
Враг запускал дроны с восьми основных направлений, в частности из российских городов Миллерово, Курск, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск, а также из временно оккупированного Крыма (Гвардейское). Около 110 единиц из общего количества составляли ударные дроны типа "шахед".
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии11.01.26, 08:05 • 458 просмотров
Результаты работы ПВО:
- 125 дронов - уничтожено или подавлено средствами РЭБ;
- 22 дрона - зафиксировано попадание на 18 локациях;
- на 2 локациях - зафиксировано падение обломков сбитых целей.
Воздушные силы отмечают, что по состоянию на утро атака продолжается, и в воздушном пространстве Украины еще находится несколько вражеских БпЛА. Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги и строго соблюдать правила безопасности. Информация о разрушениях и пострадавших на локациях попаданий сейчас уточняется.
Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими: сводка Генштаба на утро 11 января11.01.26, 08:12 • 102 просмотра