Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими: сводка Генштаба на утро 11 января

$42.990.00
50.180.00
ukenru
06:05 • 430 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
04:31 • 7272 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 21357 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 40214 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 31006 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 28620 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 33251 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 56637 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39572 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38992 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.6м/с
82%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Венесуэла освобождает политических заключенных, пока правительство обещает "спасти" задержанного Мадуро10 января, 21:46 • 4280 просмотра
Виктор Орбан отложил объявление кандидата в премьеры Венгрии на фоне падения рейтингов10 января, 21:59 • 12490 просмотра
В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр10 января, 23:59 • 10477 просмотра
В Каракасе замечен грузовой самолет, связанный с ЦРУ, на фоне дипломатического визита США01:06 • 3990 просмотра
Запорожская и часть Днепропетровской области остались без света - ОВА01:12 • 8452 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 38489 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 86651 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 112991 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 83932 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 104750 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Николас Мадуро
Илон Маск
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Иран
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 11713 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 14803 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 70814 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 72258 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 92868 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
YouTube

Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими: сводка Генштаба на утро 11 января

Киев • УНН

 • 84 просмотра

На фронте зафиксировано 173 боевых столкновения, оккупанты применили более 7 тысяч дронов и 56 авиаударов. Наибольшая интенсивность штурмов на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими: сводка Генштаба на утро 11 января

Начались 1418-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 173 боевых столкновения. Оккупанты продолжают массированные обстрелы, применив более 7 тысяч дронов-камикадзе и нанеся 56 авиаударов по позициям ВСУ и населенным пунктам. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Подробности

Наибольшая интенсивность штурмовых действий наблюдается на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 47 атак в районах Мирнограда, Покровска, Удачного и других населенных пунктов. Также высокая активность врага зафиксирована на Гуляйпольском направлении – отбито 23 штурма.

Генштаб обновил данные о потерях РФ: плюс 1130 оккупантов за сутки, всего Россия потеряла более 1,2 млн личного состава11.01.26, 07:00 • 1062 просмотра

Ситуация на других участках фронта:

  • Купянское и Лиманское направления: враг совершил 19 атак, пытаясь продвинуться в районах Петропавловки, Куриловки и Дружелюбовки.
    • Константиновское направление: отбито 13 атак вблизи Плещеевки, Иванополья и Щербиновки.
      • Александровское направление: зафиксировано 14 боестолкновений в районах Злагоды и Рыбного.
        • Южно-Слобожанское направление: остановлено 6 атак в районе Волчанска и Графского.

          На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил, а на Ореховском и Приднепровском отбито по одной атаке. 

          1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии11.01.26, 08:05 • 418 просмотров

          Степан Гафтко

          Война в Украине
          Война в Украине
          Столкновения
          Генеральный штаб Вооруженных сил Украины