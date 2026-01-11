Покровское и Гуляйпольское направления остаются самыми горячими: сводка Генштаба на утро 11 января

Начались 1418-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 173 боевых столкновения. Оккупанты продолжают массированные обстрелы, применив более 7 тысяч дронов-камикадзе и нанеся 56 авиаударов по позициям ВСУ и населенным пунктам. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Подробности

Наибольшая интенсивность штурмовых действий наблюдается на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 47 атак в районах Мирнограда, Покровска, Удачного и других населенных пунктов. Также высокая активность врага зафиксирована на Гуляйпольском направлении – отбито 23 штурма.

Ситуация на других участках фронта:

Купянское и Лиманское направления: враг совершил 19 атак, пытаясь продвинуться в районах Петропавловки, Куриловки и Дружелюбовки.

Константиновское направление: отбито 13 атак вблизи Плещеевки, Иванополья и Щербиновки.

Александровское направление: зафиксировано 14 боестолкновений в районах Злагоды и Рыбного.

Южно-Слобожанское направление: остановлено 6 атак в районе Волчанска и Графского.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил, а на Ореховском и Приднепровском отбито по одной атаке.

