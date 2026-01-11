$42.990.00
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
04:31 • 7808 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 21491 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 40371 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 31100 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 28676 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 33304 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 56678 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 39585 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 39001 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими: зведення Генштабу на ранок 11 січня

Київ • УНН

На фронті зафіксовано 173 бойові зіткнення, окупанти застосували понад 7 тисяч дронів та 56 авіаударів. Найбільша інтенсивність штурмів на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими: зведення Генштабу на ранок 11 січня

Розпочалася 1418-та доба повномасштабного вторгнення рф в Україну. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 173 бойові зіткнення. Окупанти продовжують масовані обстріли, застосувавши понад 7 тисяч дронів-камікадзе та завдавши 56 авіаударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Найбільша інтенсивність штурмових дій спостерігається на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 47 атак у районах Мирнограда, Покровська, Удачного та інших населених пунктів. Також висока активність ворога зафіксована на Гуляйпільському напрямку - відбито 23 штурми.

Генштаб оновив дані про втрати рф: плюс 1130 окупантів протягом доби, загалом росія втратила понад 1,2 млн особового складу

Ситуація на інших ділянках фронту:

  • Куп’янський та Лиманський напрямки: ворог здійснив 19 атак, намагаючись просунутися в районах Петропавлівки, Курилівки та Дружелюбівки.
    • Костянтинівський напрямок: відбито 13 атак поблизу Плещіївки, Іванопілля та Щербинівки.
      • Олександрівський напрямок: зафіксовано 14 боєзіткнень у районах Злагоди та Рибного.
        • Південно-Слобожанський напрямок: зупинено 6 атак у районі Вовчанська та Графського.

          На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив, а на Оріхівському та Придніпровському відбито по одній атаці. 

          1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини

          Степан Гафтко

          Війна в Україні
          Війна в Україні
          Сутички
          Генеральний штаб Збройних сил України