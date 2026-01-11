Покровський та Гуляйпільський напрямки залишаються найгарячішими: зведення Генштабу на ранок 11 січня
Київ • УНН
На фронті зафіксовано 173 бойові зіткнення, окупанти застосували понад 7 тисяч дронів та 56 авіаударів. Найбільша інтенсивність штурмів на Покровському та Гуляйпільському напрямках.
Розпочалася 1418-та доба повномасштабного вторгнення рф в Україну. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 173 бойові зіткнення. Окупанти продовжують масовані обстріли, застосувавши понад 7 тисяч дронів-камікадзе та завдавши 56 авіаударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.
Деталі
Найбільша інтенсивність штурмових дій спостерігається на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 47 атак у районах Мирнограда, Покровська, Удачного та інших населених пунктів. Також висока активність ворога зафіксована на Гуляйпільському напрямку - відбито 23 штурми.
Ситуація на інших ділянках фронту:
- Куп’янський та Лиманський напрямки: ворог здійснив 19 атак, намагаючись просунутися в районах Петропавлівки, Курилівки та Дружелюбівки.
- Костянтинівський напрямок: відбито 13 атак поблизу Плещіївки, Іванопілля та Щербинівки.
- Олександрівський напрямок: зафіксовано 14 боєзіткнень у районах Злагоди та Рибного.
- Південно-Слобожанський напрямок: зупинено 6 атак у районі Вовчанська та Графського.
На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив, а на Оріхівському та Придніпровському відбито по одній атаці.
