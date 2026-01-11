$42.990.00
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 18386 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 37276 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 32184 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 29387 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 27522 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 32518 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 55857 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 39326 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38710 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
Генштаб оновив дані про втрати рф: плюс 1130 окупантів протягом доби, загалом росія втратила понад 1,2 млн особового складу

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ станом на 11 січня 2026 року. За добу ліквідовано 1130 окупантів, загальні втрати особового складу армії РФ наблизилися до 1 218 940 осіб.

Генштаб оновив дані про втрати рф: плюс 1130 окупантів протягом доби, загалом росія втратила понад 1,2 млн особового складу

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальні дані щодо втрат російських окупаційних військ станом на ранок 11 січня 2026 року. За останню добу українські захисники ліквідували 1130 загарбників. Загальна кількість втрат особового складу армії рф з початку повномасштабного вторгнення наблизилася до позначки 1 218 940 осіб. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом минулої доби значних втрат зазнала технічна база ворога, зокрема артилерійський сегмент. Сили оборони знищили 44 артилерійські системи та одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).

Статистика втрат техніки станом на 11 січня:

танки - 11 541 (+11) од.;

бойові броньовані машини - 23 885 (+3) од.;

артилерійські системи - 35 952 (+44) од.;

РСЗВ - 1 598 (+1) од.

Ситуація в небі та на морі залишається без змін: за добу не зафіксовано знищення літаків, гелікоптерів чи кораблів противника. Засоби ППО ворога також залишилися на попередньому рівні - 1 269 одиниць.

Знищення безпілотників та автомобільної техніки

Українські підрозділи продовжують ефективно протидіяти повітряній розвідці та логістиці окупантів. За добу було збито 654 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.

російські бєлгород та орел занурилися у блекаут після атаки дронів09.01.26, 01:58 • 11401 перегляд

У секторі логістики зафіксовано знищення 134 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальний показник втрат у цій категорії становить 73 644 одиниці.

У Генеральному штабі зазначають, що всі дані є орієнтовними та постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових дій на лінії фронту. 

У Генштабі підтвердили ураження нафтобази у волгоградській області рф та низки цілей на ТОТ України10.01.26, 15:16 • 3638 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна