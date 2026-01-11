Генштаб оновив дані про втрати рф: плюс 1130 окупантів протягом доби, загалом росія втратила понад 1,2 млн особового складу
Київ • УНН
Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ станом на 11 січня 2026 року. За добу ліквідовано 1130 окупантів, загальні втрати особового складу армії РФ наблизилися до 1 218 940 осіб.
Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив актуальні дані щодо втрат російських окупаційних військ станом на ранок 11 січня 2026 року. За останню добу українські захисники ліквідували 1130 загарбників. Загальна кількість втрат особового складу армії рф з початку повномасштабного вторгнення наблизилася до позначки 1 218 940 осіб. Про це пише УНН.
Деталі
Протягом минулої доби значних втрат зазнала технічна база ворога, зокрема артилерійський сегмент. Сили оборони знищили 44 артилерійські системи та одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).
Статистика втрат техніки станом на 11 січня:
танки - 11 541 (+11) од.;
бойові броньовані машини - 23 885 (+3) од.;
артилерійські системи - 35 952 (+44) од.;
РСЗВ - 1 598 (+1) од.
Ситуація в небі та на морі залишається без змін: за добу не зафіксовано знищення літаків, гелікоптерів чи кораблів противника. Засоби ППО ворога також залишилися на попередньому рівні - 1 269 одиниць.
Знищення безпілотників та автомобільної техніки
Українські підрозділи продовжують ефективно протидіяти повітряній розвідці та логістиці окупантів. За добу було збито 654 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня.
російські бєлгород та орел занурилися у блекаут після атаки дронів09.01.26, 01:58 • 11401 перегляд
У секторі логістики зафіксовано знищення 134 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальний показник втрат у цій категорії становить 73 644 одиниці.
У Генеральному штабі зазначають, що всі дані є орієнтовними та постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових дій на лінії фронту.
У Генштабі підтвердили ураження нафтобази у волгоградській області рф та низки цілей на ТОТ України10.01.26, 15:16 • 3638 переглядiв