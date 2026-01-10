$42.990.00
BFM TV

У Генштабі підтвердили ураження нафтобази у волгоградській області рф та низки цілей на ТОТ України

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Сили оборони України 10 січня завдали ударів по нафтобазі в волгоградській області рф та складу БпЛА на Запоріжжі. Також уражено пункти управління та зосередження особового складу ворога на Донеччині.

У Генштабі підтвердили ураження нафтобази у волгоградській області рф та низки цілей на ТОТ України

У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 10 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Жутовська" (Октябрський район, Волгоградська область, рф), яка залучена до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ. Про це повідомляє Генштаб України, пише УНН.

Ціль уражено. Ступінь завданих збитків уточнюється.

- йдеться у повідомленні.

Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області, уражено склад БпЛА підрозділу зі складу 19 мотострілецької дивізії  загарбників.

Також завдано ураження по пункту управління БпЛА противника в районі Покровська, Донецької області.

Окрім цього, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено низку цілей противника, зокрема: зосередження особового складу 76 десантно-штурмової дивізії (н.п. Курахівка), командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії ( н.п. Гірник) та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії (н.п. Гірник).

У всіх випадках зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілях. Втрати ворога уточнюються. Сили оборони України продовжують планомірні дії зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалу російських окупаційних військ і примушення рф до припинення збройної агресії проти України. Далі буде. Слава Україні!

- додали у Генштабі.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН у волгоградській області після атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі. Влада готує пункт тимчасового розміщення для можливої евакуації населення.

Ольга Розгон

