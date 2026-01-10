$42.990.27
9 січня, 20:32 • 9872 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 19761 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 24611 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 24929 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 21356 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 19859 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 14445 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13415 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9738 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13324 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
У волгоградській області після атаки дронів спалахнула нафтобаза

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У волгоградській області після атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі. Влада готує пункт тимчасового розміщення для можливої евакуації населення.

У волгоградській області після атаки дронів спалахнула нафтобаза

У ніч на 10 січня волгоградська область зазнала атаки безпілотників, унаслідок якої виникла пожежа на цивільному промисловому об'єкті. Про це повідомив губернатор регіону андрій бочаров, пише УНН.

Деталі

Губернатор також заявив, що в октябрському районі через падіння уламків БПЛА зафіксовано осередок займання на місцевій нафтобазі.

Наразі на місці інциденту працюють пожежні та оперативні служби. Через загрозу для населення влада привела у готовність пункт тимчасового розміщення в одній із місцевих шкіл на випадок евакуації мешканців прилеглих будинків. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. 

російський дрон влучив у дах будинку в Києві, є руйнування та пожежі09.01.26, 00:36 • 8864 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Енергетика
Війна в Україні