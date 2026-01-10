У волгоградській області після атаки дронів спалахнула нафтобаза
Київ • УНН
У волгоградській області після атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі. Влада готує пункт тимчасового розміщення для можливої евакуації населення.
У ніч на 10 січня волгоградська область зазнала атаки безпілотників, унаслідок якої виникла пожежа на цивільному промисловому об'єкті. Про це повідомив губернатор регіону андрій бочаров, пише УНН.
Деталі
Губернатор також заявив, що в октябрському районі через падіння уламків БПЛА зафіксовано осередок займання на місцевій нафтобазі.
Наразі на місці інциденту працюють пожежні та оперативні служби. Через загрозу для населення влада привела у готовність пункт тимчасового розміщення в одній із місцевих шкіл на випадок евакуації мешканців прилеглих будинків. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
