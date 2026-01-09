$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
8 січня, 13:23
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
російський дрон влучив у дах будинку в Києві, є руйнування та пожежі

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.

російський дрон влучив у дах будинку в Києві, є руйнування та пожежі

У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Також, за його словами, у Печерському районі, де впали уламки БпЛА на 9-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування фасаду будинку.

Загорянь немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники продовжують працювати

- розповів Кличко.

У свою чергу начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки у Дніпровському районі сталося займання в нежитловій будівлі.

У Печерському районі на одній локації горять автомобілі, за іншою адресою пожежа у житловому будинку

- констатував Ткаченко.

Згодом він розповів, що у Деснянському районі за іншою адресою внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок на рівні перших двох поверхів.

Нагадаємо

В ніч на 9 січня ворог масовано атакує Україну різними типами зброї. Деякі пабліки повідомляли про ймовірність пуску гіперзвукової балістичної ракети "орєшнік".

Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці09.01.26, 00:20 • 1420 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ