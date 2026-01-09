російський дрон влучив у дах будинку в Києві, є руйнування та пожежі

У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Також, за його словами, у Печерському районі, де впали уламки БпЛА на 9-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування фасаду будинку.

Загорянь немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники продовжують працювати - розповів Кличко.

У свою чергу начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки у Дніпровському районі сталося займання в нежитловій будівлі.

У Печерському районі на одній локації горять автомобілі, за іншою адресою пожежа у житловому будинку - констатував Ткаченко.

Згодом він розповів, що у Деснянському районі за іншою адресою внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок на рівні перших двох поверхів.

Нагадаємо

В ніч на 9 січня ворог масовано атакує Україну різними типами зброї. Деякі пабліки повідомляли про ймовірність пуску гіперзвукової балістичної ракети "орєшнік".

