російський дрон влучив у дах будинку в Києві, є руйнування та пожежі
Київ • УНН
У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.
У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
Також, за його словами, у Печерському районі, де впали уламки БпЛА на 9-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування фасаду будинку.
Загорянь немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники продовжують працювати
У свою чергу начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки у Дніпровському районі сталося займання в нежитловій будівлі.
У Печерському районі на одній локації горять автомобілі, за іншою адресою пожежа у житловому будинку
Згодом він розповів, що у Деснянському районі за іншою адресою внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок на рівні перших двох поверхів.
Нагадаємо
В ніч на 9 січня ворог масовано атакує Україну різними типами зброї. Деякі пабліки повідомляли про ймовірність пуску гіперзвукової балістичної ракети "орєшнік".
