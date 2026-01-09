$42.720.15
8 января, 17:08 • 18398 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 23204 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 25444 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 32507 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 22103 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 16427 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 13737 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18109 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14137 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 53117 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
российский дрон попал в крышу дома в Киеве, есть разрушения и пожары

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. В Печерском районе произошли частичные разрушения фасада и пожары, а в Днепровском районе загорелось нежилое здание.

российский дрон попал в крышу дома в Киеве, есть разрушения и пожары

В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.

Подробности

Также, по его словам, в Печерском районе, где упали обломки БпЛА на 9-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение фасада дома.

Возгораний нет. Пострадавших пока не обнаружили. Спасатели продолжают работать

- рассказал Кличко.

В свою очередь начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки в Днепровском районе произошло возгорание в нежилом здании.

В Печерском районе на одной локации горят автомобили, по другому адресу пожар в жилом доме

- констатировал Ткаченко.

Впоследствии он рассказал, что в Деснянском районе по другому адресу в результате атаки поврежден жилой дом на уровне первых двух этажей.

Напомним

В ночь на 9 января враг массированно атакует Украину различными типами оружия. Некоторые паблики сообщали о вероятности пуска гиперзвуковой баллистической ракеты "орешник".

Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности09.01.26, 00:20 • 3900 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев