российский дрон попал в крышу дома в Киеве, есть разрушения и пожары
Киев • УНН
В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. В Печерском районе произошли частичные разрушения фасада и пожары, а в Днепровском районе загорелось нежилое здание.
В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
Также, по его словам, в Печерском районе, где упали обломки БпЛА на 9-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение фасада дома.
Возгораний нет. Пострадавших пока не обнаружили. Спасатели продолжают работать
В свою очередь начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки в Днепровском районе произошло возгорание в нежилом здании.
В Печерском районе на одной локации горят автомобили, по другому адресу пожар в жилом доме
Впоследствии он рассказал, что в Деснянском районе по другому адресу в результате атаки поврежден жилой дом на уровне первых двух этажей.
В ночь на 9 января враг массированно атакует Украину различными типами оружия. Некоторые паблики сообщали о вероятности пуска гиперзвуковой баллистической ракеты "орешник".
