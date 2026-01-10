В Волгоградской области после атаки дронов загорелась нефтебаза
В Волгоградской области после атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе. Власти готовят пункт временного размещения для возможной эвакуации населения.
В ночь на 10 января волгоградская область подверглась атаке беспилотников, в результате которой возник пожар на гражданском промышленном объекте. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, пишет УНН.
Подробности
Губернатор также заявил, что в октябрьском районе из-за падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на местной нефтебазе.
Сейчас на месте инцидента работают пожарные и оперативные службы. Из-за угрозы для населения власти привели в готовность пункт временного размещения в одной из местных школ на случай эвакуации жителей близлежащих домов. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
