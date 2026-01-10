В Волгоградской области после атаки дронов загорелась нефтебаза

$42.990.27
9 января, 20:32 • 10647 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 21342 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 25658 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 25955 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 22102 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 20136 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 14663 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13513 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9830 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13405 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Трамп начал встречу с руководителями нефтяных компаний после захвата пятого подсанкционного танкера
Не упомянули о России и назвали войну "кризисом": Катар отреагировал на удар по своему посольству в Киеве
Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мира
На Виргинских островах США в результате нападения акулы погибла американская туристка
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 86245 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джон Хили
Руслан Стефанчук
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Белый дом
Великобритания
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
В Волгоградской области после атаки дронов загорелась нефтебаза

Киев • УНН

 • 814 просмотра

В Волгоградской области после атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе. Власти готовят пункт временного размещения для возможной эвакуации населения.

В Волгоградской области после атаки дронов загорелась нефтебаза

В ночь на 10 января волгоградская область подверглась атаке беспилотников, в результате которой возник пожар на гражданском промышленном объекте. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, пишет УНН.

Подробности

Губернатор также заявил, что в октябрьском районе из-за падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на местной нефтебазе.

Сейчас на месте инцидента работают пожарные и оперативные службы. Из-за угрозы для населения власти привели в готовность пункт временного размещения в одной из местных школ на случай эвакуации жителей близлежащих домов. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. 

российский дрон попал в крышу дома в Киеве, есть разрушения и пожары09.01.26, 00:36 • 8876 просмотров

Степан Гафтко

