В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в волгоградской области рф и ряда целей на ВОТ Украины
Киев • УНН
Силы обороны Украины 10 января нанесли удары по нефтебазе в волгоградской области рф и складу БпЛА в Запорожье. Также поражены пункты управления и сосредоточения личного состава врага в Донецкой области.
В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 10 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Жутовская" (Октябрьский район, Волгоградская область, РФ), которая задействована в обеспечении горючим подразделений оккупационных войск. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.
Цель поражена. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области, поражен склад БпЛА подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии захватчиков.
Также нанесен удар по пункту управления БпЛА противника в районе Покровска, Донецкой области.
Кроме этого, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен ряд целей противника, в частности: сосредоточение личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии (н.п. Кураховка), командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии (н.п. Горняк) и пункт управления подразделения из состава 41 армии (н.п. Горняк).
Во всех случаях зафиксировано попадание ударных БпЛА по целям. Потери врага уточняются. Силы обороны Украины продолжают планомерные действия по снижению наступательного и военно-экономического потенциала российских оккупационных войск и принуждению РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует. Слава Украине!
Напомним
Как ранее писал УНН в Волгоградской области после атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе. Власти готовят пункт временного размещения для возможной эвакуации населения.