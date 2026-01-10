В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в волгоградской области рф и ряда целей на ВОТ Украины

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 10 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Жутовская" (Октябрьский район, Волгоградская область, РФ), которая задействована в обеспечении горючим подразделений оккупационных войск. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.

Цель поражена. Степень нанесенного ущерба уточняется. - говорится в сообщении.

Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области, поражен склад БпЛА подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии захватчиков.

Также нанесен удар по пункту управления БпЛА противника в районе Покровска, Донецкой области.

Кроме этого, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен ряд целей противника, в частности: сосредоточение личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии (н.п. Кураховка), командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии (н.п. Горняк) и пункт управления подразделения из состава 41 армии (н.п. Горняк).

Во всех случаях зафиксировано попадание ударных БпЛА по целям. Потери врага уточняются. Силы обороны Украины продолжают планомерные действия по снижению наступательного и военно-экономического потенциала российских оккупационных войск и принуждению РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует. Слава Украине! - добавили в Генштабе.

