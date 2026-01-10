В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в волгоградской области рф и ряда целей на ВОТ Украины

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11:45 • 3158 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
08:55 • 10530 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 13284 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 12827 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 15813 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 24483 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 44439 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 36552 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 35735 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 29301 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
75%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов10 января, 04:40 • 16325 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона10 января, 05:29 • 33470 просмотра
В США готовятся к массовым протестам из-за убийства женщины агентами ICE10 января, 06:32 • 5962 просмотра
Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева07:48 • 12945 просмотра
Киев и Киевская область возвращаются к стабилизационным графикам: специалистам удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением10:56 • 5254 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 27862 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 74321 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 101823 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 74237 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 95744 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Али Хаменеи
Музыкант
Кирилл Буданов
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Венесуэла
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo13:08 • 188 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 65810 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 67736 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 88618 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 106763 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
BFM TV

В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в волгоградской области рф и ряда целей на ВОТ Украины

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Силы обороны Украины 10 января нанесли удары по нефтебазе в волгоградской области рф и складу БпЛА в Запорожье. Также поражены пункты управления и сосредоточения личного состава врага в Донецкой области.

В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в волгоградской области рф и ряда целей на ВОТ Украины

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 10 января подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Жутовская" (Октябрьский район, Волгоградская область, РФ), которая задействована в обеспечении горючим подразделений оккупационных войск. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.

Цель поражена. Степень нанесенного ущерба уточняется.

- говорится в сообщении.

Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области, поражен склад БпЛА подразделения из состава 19 мотострелковой дивизии  захватчиков.

Также нанесен удар по пункту управления БпЛА противника в районе Покровска, Донецкой области.

Кроме этого, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен ряд целей противника, в частности: сосредоточение личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии (н.п. Кураховка), командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии (н.п. Горняк) и пункт управления подразделения из состава 41 армии (н.п. Горняк).

Во всех случаях зафиксировано попадание ударных БпЛА по целям. Потери врага уточняются. Силы обороны Украины продолжают планомерные действия по снижению наступательного и военно-экономического потенциала российских оккупационных войск и принуждению РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует. Слава Украине!

- добавили в Генштабе.

Напомним

Как ранее писал УНН в Волгоградской области после атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе. Власти готовят пункт временного размещения для возможной эвакуации населения.

Ольга Розгон

Война в Украине
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Покровск
Донецкая область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина