російські бєлгород та орел занурилися у блекаут після атаки дронів

В ніч на п'ятницю, 9 січня, низка російських міст опинились під атакою дронів. Про це інформує УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Так, бєлгород і прилеглі селища охопив блекаут після ракетної атаки, повідомляється про удар по підстанціях і ТЕЦ.

В бєлгороді блекаут після ракетної тривоги - йдеться в одному з повідомлень.

Атаки також зазнав орел - там сталися вибухи в районі теплоелектростанції.

В орел в черговий раз прилетіли добрі ракети. Бути добру. Повідомляють про вибухи в районі ТЕЦ та проблеми зі світлом - пишуть очевидці.

Нагадаємо

Напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "Осколнєфтєснаб" у Бєлгородській області рф та складу матеріально-технічних засобів у Донецькій області. Нафтобаза забезпечувала пальним армію окупантів.

