російські бєлгород та орел занурилися у блекаут після атаки дронів
Київ • УНН
В ніч на 9 січня низка російських міст опинились під атакою дронів. У бєлгороді після ракетної атаки стався блекаут, в орлі вибухи зафіксовані в районі ТЕЦ.
В ніч на п'ятницю, 9 січня, низка російських міст опинились під атакою дронів. Про це інформує УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Так, бєлгород і прилеглі селища охопив блекаут після ракетної атаки, повідомляється про удар по підстанціях і ТЕЦ.
В бєлгороді блекаут після ракетної тривоги
Атаки також зазнав орел - там сталися вибухи в районі теплоелектростанції.
В орел в черговий раз прилетіли добрі ракети. Бути добру. Повідомляють про вибухи в районі ТЕЦ та проблеми зі світлом
Нагадаємо
Напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "Осколнєфтєснаб" у Бєлгородській області рф та складу матеріально-технічних засобів у Донецькій області. Нафтобаза забезпечувала пальним армію окупантів.
