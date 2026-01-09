$42.720.15
8 січня, 17:08
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 25062 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 26537 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 33866 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 22816 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 16777 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 14006 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18206 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14202 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 53332 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
російські бєлгород та орел занурилися у блекаут після атаки дронів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

В ніч на 9 січня низка російських міст опинились під атакою дронів. У бєлгороді після ракетної атаки стався блекаут, в орлі вибухи зафіксовані в районі ТЕЦ.

російські бєлгород та орел занурилися у блекаут після атаки дронів

В ніч на п'ятницю, 9 січня, низка російських міст опинились під атакою дронів. Про це інформує УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Так, бєлгород і прилеглі селища охопив блекаут після ракетної атаки, повідомляється про удар по підстанціях і ТЕЦ.

В бєлгороді блекаут після ракетної тривоги

- йдеться в одному з повідомлень.

Атаки також зазнав орел - там сталися вибухи в районі теплоелектростанції.

В орел в черговий раз прилетіли добрі ракети. Бути добру. Повідомляють про вибухи в районі ТЕЦ та проблеми зі світлом

- пишуть очевидці.

Нагадаємо

Напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "Осколнєфтєснаб" у Бєлгородській області рф та складу матеріально-технічних засобів у Донецькій області. Нафтобаза забезпечувала пальним армію окупантів.

Вадим Хлюдзинський

