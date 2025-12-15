У Бєлгороді ракети атакували ТЕЦ: у місті перебої зі світлом
Київ • УНН
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про ракетний удар по місту 14 грудня, що пошкодив інженерні об'єкти та скління будинків. Місцеві жителі повідомляють про удар по ТЕЦ, що призвело до зникнення електропостачання.
Губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков заявив про ракетний удар по місту, який спричинив серйозні пошкодження інженерних об’єктів. Місцеві користувачі соцмереж повідомляють про удар по теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Про це інформує УНН з посиланням на Telegram російського чиновника, росЗМІ.
Деталі
Увечері 14 грудня росЗМІ з'явилася інформація про обстріл міста Бєлгород (росія) українськими військовими.
ЗСУ атакували Бєлгород: після вибухів у одному з районів спостерігається сильне задимлення, у десятках житлових будинків зникло електропостачання. Також вибило кілька вікон у одній із багатоповерхівок
За даними росЗМІ, загалом близько півночі було чути щонайменше 5–6 вибухів у районі.
Попередньо над містом збито кілька ракет
Губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков підтвердив обстріл. У своєму Telegram-каналі він написав про "ворожий" ракетний удар.
Ворог завдав ракетного удару по Бєлгороду. Попередньо ніхто не постраждав. Внаслідок обстрілу зазнала серйозних пошкоджень інженерна інфраструктура. Аварійні та оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків. Також у квартирах шести багатоквартирних будинків і одному приватному будинку пошкоджено скління
Також він оприлюднив затемнене фото з місця удару.
Як повідомляє телеграм-канал "Пепел Белгород", у Бєлгороді після прильоту в районі ТЕЦ "Луч" піднімається стовп диму. Жителі декількох районів міста скаржаться на перебої з світлом.