У Бєлгороді ракети атакували ТЕЦ: у місті перебої зі світлом

$42.270.00
49.520.00
ukenru
21:34 • 3512 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
20:56 • 7386 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
19:10 • 10001 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 19269 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 29314 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 46653 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 71839 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 50056 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 45843 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 37562 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.9м/с
90%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Віткофф та Кушнер покинули канцелярію Мерца і вирушили на зустріч із ЗеленськимVideo14 грудня, 15:07 • 7196 перегляди
Мелоні закликала прийняти стратегію Трампа як сигнал до самостійної оборони14 грудня, 15:49 • 6372 перегляди
Канцелярія Навроцького повідомила про візит Зеленського до Польщі та розкрила, про що говоритимуть президенти 14 грудня, 16:59 • 7998 перегляди
Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC NewsPhoto14 грудня, 17:06 • 14749 перегляди
Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко Photo14 грудня, 17:23 • 9844 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 50067 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 61330 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 53687 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 63286 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 87775 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Стів Віткофф
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Україна
Берлін
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Австралія
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів19:02 • 2968 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 26271 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 28373 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 33088 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 67569 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Безпілотний літальний апарат
Фільм
Дипломатка

У Бєлгороді ракети атакували ТЕЦ: у місті перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про ракетний удар по місту 14 грудня, що пошкодив інженерні об'єкти та скління будинків. Місцеві жителі повідомляють про удар по ТЕЦ, що призвело до зникнення електропостачання.

У Бєлгороді ракети атакували ТЕЦ: у місті перебої зі світлом

Губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков заявив про ракетний удар по місту, який спричинив серйозні пошкодження інженерних об’єктів. Місцеві користувачі соцмереж повідомляють про удар по теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Про це інформує УНН з посиланням на  Telegram російського чиновника, росЗМІ.

Деталі

Увечері 14 грудня росЗМІ з'явилася інформація про обстріл міста Бєлгород (росія) українськими військовими.

ЗСУ атакували Бєлгород: після вибухів у одному з районів спостерігається сильне задимлення, у десятках житлових будинків зникло електропостачання. Також вибило кілька вікон у одній із багатоповерхівок

- йдеться у дописі.

За даними росЗМІ, загалом близько півночі було чути щонайменше 5–6 вибухів у районі. 

Попередньо над містом збито кілька ракет

- додали у росЗМІ.

Губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков підтвердив обстріл. У своєму Telegram-каналі він написав про "ворожий" ракетний удар. 

Ворог завдав ракетного удару по Бєлгороду. Попередньо ніхто не постраждав. Внаслідок обстрілу зазнала серйозних пошкоджень інженерна інфраструктура. Аварійні та оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків. Також у квартирах шести багатоквартирних будинків і одному приватному будинку пошкоджено скління

- зазначив чиновник.

Також він оприлюднив затемнене фото з місця удару.

Як повідомляє телеграм-канал "Пепел Белгород", у Бєлгороді після прильоту в районі ТЕЦ "Луч" піднімається стовп диму. Жителі декількох районів міста скаржаться на перебої з світлом.

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніНовини СвітуПодії
Нерухомість
Техніка
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Збройні сили України