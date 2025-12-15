$42.270.00

Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
20:56 • 10006 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
19:10 • 10874 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 20087 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 29945 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 46977 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 72215 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 50185 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 45999 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 37682 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
В Белгороде ракеты атаковали ТЭЦ: в городе перебои со светом

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном ударе по городу 14 декабря, повредившем инженерные объекты и остекление домов. Местные жители сообщают об ударе по ТЭЦ, что привело к исчезновению электроснабжения.

В Белгороде ракеты атаковали ТЭЦ: в городе перебои со светом

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о ракетном ударе по городу, который повлек за собой серьезные повреждения инженерных объектов. Местные пользователи соцсетей сообщают об ударе по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram российского чиновника, росСМИ.

Подробности

Вечером 14 декабря в росСМИ появилась информация об обстреле города Белгород (Россия) украинскими военными.

ВСУ атаковали Белгород: после взрывов в одном из районов наблюдается сильное задымление, в десятках жилых домов пропало электроснабжение. Также выбило несколько окон в одной из многоэтажек

- говорится в сообщении.

По данным росСМИ, всего около полуночи было слышно по меньшей мере 5–6 взрывов в районе.

Предварительно над городом сбито несколько ракет

- добавили в росСМИ.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков подтвердил обстрел. В своем Telegram-канале он написал о "вражеском" ракетном ударе.

Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Предварительно никто не пострадал. В результате обстрела получила серьезные повреждения инженерная инфраструктура. Аварийные и оперативные службы работают над ликвидацией последствий. Также в квартирах шести многоквартирных домов и одном частном доме повреждено остекление

- отметил чиновник.

Также он обнародовал затемненное фото с места удара.

Как сообщает телеграм-канал "Пепел Белгород", в Белгороде после прилета в районе ТЭЦ "Луч" поднимается столб дыма. Жители нескольких районов города жалуются на перебои со светом.

Вита Зеленецкая

