В Белгороде ракеты атаковали ТЭЦ: в городе перебои со светом

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о ракетном ударе по городу, который повлек за собой серьезные повреждения инженерных объектов. Местные пользователи соцсетей сообщают об ударе по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram российского чиновника, росСМИ.

Вечером 14 декабря в росСМИ появилась информация об обстреле города Белгород (Россия) украинскими военными.

ВСУ атаковали Белгород: после взрывов в одном из районов наблюдается сильное задымление, в десятках жилых домов пропало электроснабжение. Также выбило несколько окон в одной из многоэтажек

По данным росСМИ, всего около полуночи было слышно по меньшей мере 5–6 взрывов в районе.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков подтвердил обстрел. В своем Telegram-канале он написал о "вражеском" ракетном ударе.

Враг нанес ракетный удар по Белгороду. Предварительно никто не пострадал. В результате обстрела получила серьезные повреждения инженерная инфраструктура. Аварийные и оперативные службы работают над ликвидацией последствий. Также в квартирах шести многоквартирных домов и одном частном доме повреждено остекление