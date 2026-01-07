$42.560.14
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина

Киев • УНН

 344 просмотра

Вице-премьер Алексей Кулеба продвигает кандидатуру Игоря Зелинского на пост главы Госавиаслужбы без открытого конкурса, несмотря на запланированное возобновление отборов. Это решение вызывает беспокойство из-за сомнительного управленческого бэкграунда Зелинского, который ранее способствовал исключению самолетов Ил-76 из украинского реестра.

Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина

Вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба спешит с кадровым решением, которое может иметь долгосрочные негативные последствия для национальной безопасности и будущего украинской авиации. Речь идет о продвижении кандидатуры Игоря Зелинского на должность главы Государственной авиационной службы Украины без проведения открытого конкурса. Очевидно, главная причина такой спешки – запланированное возобновление обязательных открытых отборов уже с лета, что практически сделает невозможным "тихое" назначение "своих" людей на должности, пишет УНН.

Закон разрешает, но не обязывает

После начала полномасштабного вторжения обязательные конкурсы на государственные должности были отменены. Это дало Правительству инструмент быстрых кадровых решений в условиях военного положения. 

В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы (НАГС) в комментарии УНН объяснили, что хотя сейчас обязательные конкурсы на госдолжности отменены, однако это не является препятствием для открытого отбора. 

"Есть закон о правовом режиме военного положения, где предусмотрено, что, в частности, на должности государственной службы назначаются без проведения конкурса. Поэтому обязательности конкурса нет. А там уже, как назначают, будет ли это собеседование или что-то другое, это ничем не предусмотрено", - рассказали в НАГС.

В Нацагентстве также добавили, что в любом случае кандидат должен соответствовать требованиям, установленным законодательством.

Это означает, что по состоянию на сегодня профильное ведомство самостоятельно определяет, проводить ли открытый конкурс на должности или принимать на работу чиновников по собеседованию. Однако этот временный механизм все чаще используется не для усиления институций, а для избежания публичной проверки кандидатов. И очевидно им решил воспользоваться и вице-премьер Алексей Кулеба. 

К тому же планируется возобновление проведения открытых конкурсов на госдолжности уже в июне-сентябре этого года. Соответствующий законопроект планирует рассмотреть парламент в ближайшее время.  Поэтому Кулеба понимает, что осталось не так много времени до возобновления конкурсов, и в случае оставления руководства Госавиаслужбы исполняющим обязанности главы, он будет вынужден объявить открытый отбор.

В случае открытого конкурса кандидат был бы вынужден публично объяснять свои действия на должности заместителя главы ведомства, отвечать на вопросы общественности и экспертной среды, а также проходить оценку добропорядочности. В таких условиях его шансы выглядели бы, мягко говоря, сомнительными.

Сомнительный управленческий "бэкграунд" Зелинского

Как рассказывал УНН ранее, представители украинского авиарынка характеризуют период работы Зелинского на должности заместителя главы Госавиаслужбы (2020–2025 годы) как время системного и целенаправленного уничтожения транспортной авиации. Если в 2016 году в государственном реестре было более 20 самолетов Ил-76, то на начало 2025 года их осталось всего два, да и те не имеют летной годности. 

Эксперты указывают, что именно по решениям предыдущего руководства Госавиаслужбы (главы регулятора Александра Бильчука и его заместителя Игоря Зелинского) эти борта были исключены из украинского реестра и фактически перешли под контроль России. В этот период также были приняты регуляторные решения, направленные на создание искусственных препятствий для эксплуатации Ил-76 в Украине, что можно считать подрывом обороноспособности государства.

Кроме того, еще с 1990-х годов можно было эксплуатировать самолеты Ил-76МД без дополнительной бумажной волокиты с их переоформлением между различными ведомствами, в том числе Министерством обороны. В июне 2023 года, когда Зелинский исполнял обязанности главы Госавиаслужбы, после обращений представителей авиарынка и Минобороны, он официально подтвердил отсутствие препятствий для использования транспортных самолетов в интересах Украины.

Впрочем, уже через полгода, в декабре, он передумал, заявив, что Ил-76МД не имеют гражданских сертификатов типа и не могут быть зарегистрированы. Как следствие, использование самолетов для нужд военных, гуманитарных и эвакуационных миссий было заблокировано. Кроме того, это решение привело к простою бортов и дополнительным расходам из бюджета на их содержание. 

Стоит отметить, что после незаконной аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс Украина ввела санкции против российского разработчика самолетов Ил-76 ПАО "Ил". То есть любое сотрудничество с этим российским предприятием запрещено.

Несмотря на это, Зелинский выдал десятки сертификатов пересмотра летной годности самолетов на основании решения подсанкционного ПАО "Ил" от июня 2022 года.  Фактически таким образом он легализовал использование документов предприятия страны-агрессора, что, по оценкам экспертов, могло принести российской стороне десятки миллионов долларов дохода.

К тому же Зелинский проигнорировал тот факт, что в Украине есть сертифицированная организация, способная осуществлять соответствующее сопровождение самолетов Ил-76 ПАО "Ил" без привлечения российских подсанкционных компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора. 

Как объяснили УНН представители авиарынка, своим решением Зелинский поставил эксплуатантов самолетов Ил-75 перед выбором: либо сотрудничать с российским подсанкционным разработчиком, либо отказываться от использования самолетов.

Открытый конкурс автоматически означал бы анализ этих решений, запросы журналистов, внимание профильных экспертов и общественных организаций и, возможно, даже правоохранительных органов. Ведь кандидаты на должность главы Госавиаслужбы по законодательству должны пройти специальную проверку правоохранительных органов, в частности Службы безопасности Украины.

В ответе на запрос УНН в СБУ отметили, что не могут сообщить деталей относительно проверки деятельности Зелинского, ведь эта информация с ограниченным доступом.

Стратегический регулятор без публичного доверия?

Госавиаслужба – это не просто регулятор. В условиях полномасштабной войны она является элементом системы национальной безопасности, ведь отвечает за политику в сфере использования воздушного пространства, сертификацию воздушных судов, надзор и международную координацию. В перспективе послевоенного восстановления именно этот орган может стать ключевым для возвращения гражданской авиации, восстановления авиасообщения, привлечения иностранных перевозчиков и инвесторов.

Назначение руководителя такого органа кулуарно, без конкурса и без публичной проверки, создает серьезные риски. Во-первых, это подрывает доверие к институции со стороны общества и международных партнеров. Во-вторых, это фактически консервирует старые управленческие подходы, которые уже вызывали вопросы относительно добропорядочности и возможного ущерба национальным интересам.

Поэтому спешка вице-премьера Кулебы с назначением главы Госавиаслужбы выглядит как попытка зафиксировать контроль над стратегическим органом до момента, когда правила игры изменятся, потому что возобновление конкурсов будет означать потерю возможности единолично влиять на их результат.

УНН спросил у вице-премьера, почему он выбрал именно Зелинского кандидатом на должность главы Госавиаслужбы, однако Кулеба уклонился от ответа, переадресовав вопрос своей "правой руке" - заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергею Деркачу.

Тот, в свою очередь, подтвердил стратегическое значение авиарегулятора для государства и заверил, что Зелинский является лучшей кандидатурой.

"…Мы сегодня как раз прорабатываем все кадровые решения, чтобы найти лучших кандидатов, которые у нас имеют опыт вообще работы в авиации, для того, чтобы мы приняли лучшие кадровые решения", - пояснил заместитель Кулебы.

С таким послужным списком Зелинского, которого, кстати, в феврале 2025 года Кулеба уволил с должности заместителя главы Госавиаслужбы, даже страшно представить, кто еще был среди претендентов.

Кстати, УНН пытался получить комментарий самого кандидата Игоря Зелинского, однако, несмотря на его обещания пообщаться, на связь он до сих пор не вышел. 

Пока понятно одно – использование военного положения как ширмы для избежания публичного отбора лишь усиливает подозрения относительно мотивов такого назначения. Учитывая критическую важность Госавиаслужбы для национальной безопасности, обороны и будущего экономического восстановления, ее глава должен был бы избираться исключительно на открытом и прозрачном конкурсе. А кандидатура победителя должна была бы быть без сомнительного управленческого наследия, не вызывать вопросов к добропорядочности и с полным соответствием требованиям законодательства

Вопрос назначения лиц, причастных к возможному финансированию военно-промышленного комплекса государства-агрессора, не может решаться в режиме "ручного управления". Он требует системного подхода, прозрачности и обязательного привлечения ответственных за национальную безопасность институций. Только так можно гарантировать объективность оценки и предотвратить назначение на стратегические должности лиц, действия которых представляют угрозу обороноспособности страны.

Лилия Подоляк

