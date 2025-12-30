Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби

Віцепремʼєр з питань відбудови Олексій Кулеба вніс на розгляд Кабміну кандидатуру Ігоря Зелінського на посаду голови Державіаслужби. Раніше Зелінський працював заступником керівника цього органу і був причетний до ухвалення низки рішень, що потенційно могли завдати шкоди як обороноздатності держави, так і інтересам України загалом. УНН розпитав у віцепремʼєра, чому кандидатура звільненого з Державіаслужби Зелінського, на його думку, хороший варіант.

Знищення цивільної авіації, робота з підсанкційними компаніями і шкода інтересам ЗСУ

Представники українського авіаринку характеризують період роботи Зелінського на посаді заступника голови Державіаслужби (2020–2025 роки), як час системного і цілеспрямованого знищення транспортної авіації. Якщо у 2016 році в державному реєстрі було понад 20 літаків Іл-76, то на початок 2025 року їх залишилося всього два, та й ті не мають льотної придатності.

Експерти вказують, що саме за рішеннями попереднього керівництва Державіаслужби (голови регулятора Олександра Більчука та його заступника Ігоря Зелінського) ці борти були виключені з українського реєстру та фактично перейшли під контроль росії. В цей період також були ухвалені регуляторні рішення, направлені на створення штучних перешкод для експлуатації Іл-76 в Україні, що можна вважати підривом обороноздатності держави.

Окрім того, ще з 1990-х років в можна було експлуатувати літаки Іл-76МД без додаткової паперової тяганини з їх переоформлення між різними відомствами, в тому числі Міністерством оборони. У червні 2023 року, коли Зелінський виконував обовʼязки голови Державіаслужби, після звернень представників авіаринку та Міноборони, він офіційно підтвердив відсутність перешкод для використання транспортних літаків в інтересах України.

Втім уже через пів року, в грудні, він передумав, заявивши, що Іл-76МД не мають цивільних сертифікатів типу і не можуть бути зареєстровані. Як наслідок використання літаків для потреб військових, гуманітарних та евакуаційних місій було заблоковане. Окрім того, це рішення призвело до простою бортів та додаткових витрат з бюджету на їхнє утримання.

Варто зазначити, що після незаконної анексії Криму та вторгнення росії на Донбас Україна запровадила санкції проти російського розробника літаків Іл-76 ПАТ "Іл". Тобто будь-яка співпраця з цим російським підприємством заборонена.

Попри це Зелінський видав десятки сертифікатів перегляду льотної придатності літаків на підставі рішення підсанкційного ПАТ "Іл" від червня 2022 року. Фактично таким чином він легалізував використання документів підприємства країни-агресора, що, за оцінками експертів, могло принести російській стороні десятки мільйонів доларів доходу.

До того ж Зелінський проігнорував той факт, що в Україні є сертифікована організація, здатна здійснювати відповідний супровід літаків Іл-76 ПАТ "Іл" без залучення російських підсанкційних компаній, що входять до оборонно-промислового комплексу країни-агресора.

Як пояснили УНН представники авіаринку, своїм рішенням Зелінський поставив експлуатантів літаків Іл-75 перед вибором: або співпрацювати з російським підсанкційним розробником, або відмовлятися від використання літаків.

Що думають в офісі віцепремʼєра про такого кандидата?

Коментуючи викладені вище факти і відповідаючи на запитання УНН, чому Зелінський є хорошою кандидатурою на посаду голови Державіаслужби, Олексій Кулеба не зміг нічого пояснити, окрім того, що "це питання не просте, воно комплексне".

Після цього він перенаправив запитання Сергію Деркачу – заступнику Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Саме він відповідає за формування та реалізацію державної політики в сфері авіаційного транспорту та інфраструктури, а також використання повітряного простору України.

Сьогодні Державіаслужба теж переживає дуже такий нелегкий період, оскільки дуже багато роботи досі є, але, звісно, при закритому небі це не дуже мотивує так само персонал, як і всіх. Тому ми сьогодні якраз пропрацьовуємо всі кадрові рішення, щоб знайти найкращих кандидатів, які в нас мають досвід взагалі роботи в авіації, для того, щоб ми прийняли найкращі кадрові рішення - пояснив Деркач.

Складається враження, що кандидата на посаду голови регулятора обирали не за професійними якостями і показниками ефективної діяльності на посаді, а за принципом: трохи тямиш в авіації - підходиш.

Знімаючи із себе відповідальність Деркач зазначив, що далі рішення за Кабінетом міністрів, який має визначити, хто буде найкращим головою Державіаслужби.

Заступник міністра наголосив, що регулятор є дуже важливим органом, який "має активно працювати для того, щоб зберегти всю цивільну авіацію в Україні".

Сьогодні, в рамках того, що ми працюємо постійно під час такого повномасштабного вторгнення для того, щоб зберегти нашу авіацію, тому що дуже важко, в принципі, працювати з розвитком і збереженням цивільної авіації, коли в нас зачинений повітряний простір і дуже багато ресурсу ми витрачаємо для того, щоб зберегти наші аеропорти, для того, щоб наші авіакомпанії мали чинні сертифікати і літали, як вони зараз літають за кордоном, і це теж дуже велика частина роботи Державіаслужби - наголосив Деркач.

Водночас чомусь він упустив той момент, що Зелінський якраз був одним із тих, хто очевидно працював над знищеннями авіації в Україні.

Деркач також зазначив, що було проведене службове розслідування, за результатами якого було надано висновок про те що голова Державіаслужби Олександр Більчук підтримав рішення про передачу супроводу ремонтної документації вертольотів типу Мі-8МТ(МТВ) компанії AAL Group Ltd, що повʼязана з російським ОПК. Після цього Уряд звільнив його з посади. А от щодо необхідності службової перевірки щодо рішень "правої руки" Більчука він змовчав.

Очевидно, що наведені факти не можуть залишатися без реакції як Уряду, так і правоохоронних органів. УНН звернувся з відповідним запитом до премʼєр-міністра України Юлії Свириденко і отримав проміжну відписку про те, що запит перенаправлено до Міністерства розвитку громад та територій (очевидно тому ж Деркачу) і на підготовку відповідей на наші запитання потрібно більше часу.