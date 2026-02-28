Іран заявляє про готовність до тривалої війни та заперечує суттєві втрати від авіаударів
Київ • УНН
Іранський режим заявив про готовність продовжувати наступальні дії до повного "покарання агресора". Тегеран стверджує, що спільні удари США та Ізраїлю не підірвали його оборонний потенціал.
Офіційне джерело в Тегерані, обізнане з військовою стратегією країни, повідомило про намір іранського режиму продовжувати наступальні дії до повного "покарання агресора". Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
За словами представника військового відомства, спільні удари США та Ізраїлю не змогли підірвати оборонний потенціал ісламської республіки. Іранська сторона стверджує, що ракетні потужності країни залишилися майже неушкодженими, а армія повністю підготувалася до ведення довготривалого збройного конфлікту.
Стійкість ракетного потенціалу та плани на контрнаступ
Попри масовані обстріли ключових об'єктів, Тегеран наполягає на збереженні своїх основних бойових спроможностей, які дозволяють здійснювати повторні атаки.
Військове командування Ірану наголошує, що значної шкоди оборонній інфраструктурі завдано не було, а всі стратегічні запаси озброєння надійно захищені. Це дає змогу іранським силам продовжувати ескалацію та реалізовувати плани щодо подальшого ракетного тиску на противника в регіоні.
