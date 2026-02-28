$43.210.00
28 лютого, 12:56
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Іран заявляє про готовність до тривалої війни та заперечує суттєві втрати від авіаударів

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Іранський режим заявив про готовність продовжувати наступальні дії до повного "покарання агресора". Тегеран стверджує, що спільні удари США та Ізраїлю не підірвали його оборонний потенціал.

Офіційне джерело в Тегерані, обізнане з військовою стратегією країни, повідомило про намір іранського режиму продовжувати наступальні дії до повного "покарання агресора". Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

За словами представника військового відомства, спільні удари США та Ізраїлю не змогли підірвати оборонний потенціал ісламської республіки. Іранська сторона стверджує, що ракетні потужності країни залишилися майже неушкодженими, а армія повністю підготувалася до ведення довготривалого збройного конфлікту.

Стійкість ракетного потенціалу та плани на контрнаступ

Попри масовані обстріли ключових об'єктів, Тегеран наполягає на збереженні своїх основних бойових спроможностей, які дозволяють здійснювати повторні атаки.

Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю28.02.26, 13:55 • 34836 переглядiв

Військове командування Ірану наголошує, що значної шкоди оборонній інфраструктурі завдано не було, а всі стратегічні запаси озброєння надійно захищені. Це дає змогу іранським силам продовжувати ескалацію та реалізовувати плани щодо подальшого ракетного тиску на противника в регіоні.

Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки28.02.26, 09:12 • 39740 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ізраїль
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран