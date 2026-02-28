$43.210.00
28 февраля, 12:56 • 22109 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 35783 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 33533 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 40391 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 44674 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 52177 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 47280 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 50626 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 48992 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 45279 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Иран заявляет о готовности к длительной войне и отрицает существенные потери от авиаударов

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Иранский режим заявил о готовности продолжать наступательные действия до полного "наказания агрессора". Тегеран утверждает, что совместные удары США и Израиля не подорвали его оборонный потенциал.

Иран заявляет о готовности к длительной войне и отрицает существенные потери от авиаударов

Официальный источник в Тегеране, знакомый с военной стратегией страны, сообщил о намерении иранского режима продолжать наступательные действия до полного "наказания агрессора". Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

По словам представителя военного ведомства, совместные удары США и Израиля не смогли подорвать оборонный потенциал исламской республики. Иранская сторона утверждает, что ракетные мощности страны остались почти неповрежденными, а армия полностью подготовилась к ведению долговременного вооруженного конфликта.

Устойчивость ракетного потенциала и планы на контрнаступление

Несмотря на массированные обстрелы ключевых объектов, Тегеран настаивает на сохранении своих основных боевых возможностей, которые позволяют осуществлять повторные атаки.

Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля28.02.26, 13:55 • 35788 просмотров

Военное командование Ирана подчеркивает, что значительного ущерба оборонной инфраструктуре нанесено не было, а все стратегические запасы вооружения надежно защищены. Это позволяет иранским силам продолжать эскалацию и реализовывать планы по дальнейшему ракетному давлению на противника в регионе.

Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки28.02.26, 09:12 • 40394 просмотра

Степан Гафтко

