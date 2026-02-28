Иран заявляет о готовности к длительной войне и отрицает существенные потери от авиаударов
Киев • УНН
Иранский режим заявил о готовности продолжать наступательные действия до полного "наказания агрессора". Тегеран утверждает, что совместные удары США и Израиля не подорвали его оборонный потенциал.
Официальный источник в Тегеране, знакомый с военной стратегией страны, сообщил о намерении иранского режима продолжать наступательные действия до полного "наказания агрессора". Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Подробности
По словам представителя военного ведомства, совместные удары США и Израиля не смогли подорвать оборонный потенциал исламской республики. Иранская сторона утверждает, что ракетные мощности страны остались почти неповрежденными, а армия полностью подготовилась к ведению долговременного вооруженного конфликта.
Устойчивость ракетного потенциала и планы на контрнаступление
Несмотря на массированные обстрелы ключевых объектов, Тегеран настаивает на сохранении своих основных боевых возможностей, которые позволяют осуществлять повторные атаки.
Военное командование Ирана подчеркивает, что значительного ущерба оборонной инфраструктуре нанесено не было, а все стратегические запасы вооружения надежно защищены. Это позволяет иранским силам продолжать эскалацию и реализовывать планы по дальнейшему ракетному давлению на противника в регионе.
