П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі
Київ • УНН
У Дубаї зафіксовано п'ять вибухів, дим піднявся з району поблизу порту Джабал-Алі. Причина вибухів наразі невідома.
У місті Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) пролунали п’ять вибухів. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Як повідомили ЗМІ, дим піднявся з району поблизу порту Джабал-Алі в Дубаї, який є великим глобальним центром судноплавства та логістики.
Наразі незрозуміло, чи були ці вибухи наслідком ударів, перехоплень системами протиповітряної оборони ОАЕ чи чогось іншого.
Нагадаємо
У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.
Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) показала перші кадри "Ревіння лева" - так називаються удари по Ірану.
Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану було знищено резиденцію аятолли Алі Хаменеї в Тегерані.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.