12:56 • 2366 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
11:55 • 6812 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
08:36 • 14345 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 21576 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 28133 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 41697 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 41499 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 47584 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 45260 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 43233 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У Дубаї зафіксовано п'ять вибухів, дим піднявся з району поблизу порту Джабал-Алі. Причина вибухів наразі невідома.

П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі

У місті Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) пролунали п’ять вибухів. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Як повідомили ЗМІ, дим піднявся з району поблизу порту Джабал-Алі в Дубаї, який є великим глобальним центром судноплавства та логістики.

Наразі незрозуміло, чи були ці вибухи наслідком ударів, перехоплень системами протиповітряної оборони ОАЕ чи чогось іншого.

Нагадаємо

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Згодом Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) показала перші кадри "Ревіння лева" - так називаються удари по Ірану.

Внаслідок ударів США та Ізраїлю по Ірану було знищено резиденцію аятолли Алі Хаменеї в Тегерані.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив операцію США та Ізраїлю в Ірані, зазначивши, що не можна допустити, щоб іранський режим озброївся ядерною зброєю.

Євген Устименко

СвітПодії
Ядерна зброя
Сутички
Алі Хаменеї
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Дубай
Тегеран
Беньямін Нетаньягу
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран