В Тегерані пролунали вибухи - Ізраїль оголосив надзвичайний стан

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN і іранське інформаційне агентство Fars.

Деталі

Удар по Тегерану відбувся через кілька хвилин після того, як міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок "превентивного удару" проти Ірану.

Тим часом в Ізраїлі було введено надзвичайний стан, повітряний простір країни офіційно закрито. В мережі з’явились фото і відео ударів по столиці Ірану.

Також повідомляється про удари по резиденції президента Ірана та штаб-квартирі розвідки країни.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що переговори щодо ядерної програми Ірану завершилися без угоди через радикальні розбіжності. США вимагають ліквідації ядерних об'єктів Ірану, нарощуючи військову присутність у регіоні.

