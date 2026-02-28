$43.210.03
27 лютого, 19:28 • 12576 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 26605 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 30819 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 40493 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 40046 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 40666 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 55511 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46864 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 40323 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 34248 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
В Тегерані пролунали вибухи - Ізраїль оголосив надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Ізраїль завдав ударів по столиці Ірану і закрив свій повітряний простір. Повідомляється про удари по резиденції президента Ірана та штаб-квартирі розвідки країни.

В Тегерані пролунали вибухи - Ізраїль оголосив надзвичайний стан

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN і іранське інформаційне агентство Fars.

Деталі

Удар по Тегерану відбувся через кілька хвилин після того, як міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок "превентивного удару" проти Ірану.

Тим часом в Ізраїлі було введено надзвичайний стан, повітряний простір країни офіційно закрито. В мережі з’явились фото і відео ударів по столиці Ірану.

Також повідомляється про удари по резиденції президента Ірана та штаб-квартирі розвідки країни. 

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що переговори щодо ядерної програми Ірану завершилися без угоди через радикальні розбіжності. США вимагають ліквідації ядерних об'єктів Ірану, нарощуючи військову присутність у регіоні.

Також УНН повідомляв, що Пакистан здійснив удари по талібах в Афганістані.

Євген Устименко

Світ
Ядерна зброя
Воєнний стан
Сутички
Ізраїль
Афганістан
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Іран