В Тегеране прогремели взрывы – Израиль объявил чрезвычайное положение

27 февраля, 19:28 • 12685 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 26831 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 30969 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 40637 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 40148 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 40701 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 55542 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 46880 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 40334 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 34254 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Движение "Талибан" объявило о готовности к диалогу после массированных авиаударов Пакистана по Кабулу и Кандагару27 февраля, 21:30 • 10089 просмотра
Орбан использует энергетический спор с Украиной как инструмент пиара перед парламентскими выборами27 февраля, 22:38 • 4748 просмотра
В Беларуси двух журналистов приговорили к длительным срокам заключения по обвинению в госизмене27 февраля, 22:58 • 4466 просмотра
Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников27 февраля, 23:40 • 4900 просмотра
США начали процесс конфискации танкера Skipper и почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти28 февраля, 00:55 • 6848 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 13537 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 18842 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 18897 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 23521 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 25201 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 10718 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 11361 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 12064 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 25731 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53828 просмотра
В Тегеране прогремели взрывы – Израиль объявил чрезвычайное положение

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Израиль нанес удары по столице Ирана и закрыл свое воздушное пространство. Сообщается об ударах по резиденции президента Ирана и штаб-квартире разведки страны.

В Тегеране прогремели взрывы – Израиль объявил чрезвычайное положение

В субботу, 28 февраля, в центре столицы Ирана прогремели, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN и иранское информационное агентство Fars.

Детали

Удар по Тегерану произошел через несколько минут после того, как министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале "превентивного удара" против Ирана.

Тем временем в Израиле было введено чрезвычайное положение, воздушное пространство страны официально закрыто. В сети появились фото и видео ударов по столице Ирана.

Также сообщается об ударах по резиденции президента Ирана и штаб-квартире разведки страны. 

Напомним

Ранее УНН сообщал, что переговоры по ядерной программе Ирана завершились без соглашения из-за радикальных разногласий. США требуют ликвидации ядерных объектов Ирана, наращивая военное присутствие в регионе.

Также УНН сообщал, что Пакистан нанес удары по талибам в Афганистане.

Евгений Устименко

