В Тегеране прогремели взрывы – Израиль объявил чрезвычайное положение

В субботу, 28 февраля, в центре столицы Ирана прогремели, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN и иранское информационное агентство Fars.

Детали

Удар по Тегерану произошел через несколько минут после того, как министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале "превентивного удара" против Ирана.

Тем временем в Израиле было введено чрезвычайное положение, воздушное пространство страны официально закрыто. В сети появились фото и видео ударов по столице Ирана.

Также сообщается об ударах по резиденции президента Ирана и штаб-квартире разведки страны.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что переговоры по ядерной программе Ирана завершились без соглашения из-за радикальных разногласий. США требуют ликвидации ядерных объектов Ирана, наращивая военное присутствие в регионе.

Также УНН сообщал, что Пакистан нанес удары по талибам в Афганистане.