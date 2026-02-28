Орбан использует энергетический спор с Украиной как инструмент пиара перед парламентскими выборами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил конфликт с Киевом в центр своей предвыборной кампании, пытаясь остановить падение рейтингов из-за обвинений в адрес Украины. На фоне приближающихся выборов 12 апреля, где его партия "Фидес" существенно отстает от оппозиции, политик прибег к резкой риторике, назвав приостановку транзита нефти по трубопроводу "Дружба" нападением на страну. Об этом сообщает WSJ, пишет УНН.

Детали

Орбан открыто использует угрозу энергетического кризиса для мобилизации избирателей, угрожая заблокировать 90 миллиардов евро помощи от ЕС для Украины и очередные санкции против России.

Политизация технических проблем нефтепровода ради рейтингов

Несмотря на то, что перебои с поставками нефти вызваны попаданием российского беспилотника в украинскую часть трубопровода, венгерский премьер игнорирует техническую сторону вопроса, превращая его в политическое шоу.

Он обвинил Украину в задержке ремонта по политическим мотивам и заявил, что Киев якобы пытается втянуть Венгрию в войну. Аналитики расценивают созыв Совета обороны и развертывание войск вокруг электростанций как элемент политического инструментария Орбана, направленный на нагнетание страха и демонстрацию себя как единственного защитника нации.

Оппозиция обвиняет премьера в разжигании паники как предвыборном трюке

Главный оппонент Орбана, лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, прямо назвал действия главы правительства "заранее спланированным предвыборным трюком" для манипуляции общественным мнением.

Оппозиция отмечает, что вместо решения экономических проблем и борьбы с коррупцией, из-за которой в стране сократились инвестиции, премьер создает искусственный образ внешнего врага.

Сейчас партия Орбана отстает от силы Мадьяра на 20 процентных пунктов, что заставляет действующего главу правительства максимально радикализовать антиукраинскую позицию для удержания власти.

