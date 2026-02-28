Орбан использует энергетический спор с Украиной как инструмент пиара перед парламентскими выборами

$43.210.03
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 15050 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 21804 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 31748 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 33734 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 37799 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 52120 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 45673 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 39306 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33469 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзивы
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 20707 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 18873 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 14146 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 13108 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного Скайлера16:49 • 7134 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареет20:06 • 4966 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 13119 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 14156 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 18886 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 20721 просмотра
Владимир Зеленский
Илон Маск
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Кабул
Кандагар
Афганистан
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике моды18:52 • 4356 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи17:35 • 6296 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного Скайлера16:49 • 7156 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 23655 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фото26 февраля, 09:00 • 53198 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Старлинк

Орбан использует энергетический спор с Украиной как инструмент пиара перед парламентскими выборами

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усилил конфликт с Украиной накануне выборов, чтобы поднять рейтинги. Он назвал приостановку транзита нефти нападением на страну.

Орбан использует энергетический спор с Украиной как инструмент пиара перед парламентскими выборами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил конфликт с Киевом в центр своей предвыборной кампании, пытаясь остановить падение рейтингов из-за обвинений в адрес Украины. На фоне приближающихся выборов 12 апреля, где его партия "Фидес" существенно отстает от оппозиции, политик прибег к резкой риторике, назвав приостановку транзита нефти по трубопроводу "Дружба" нападением на страну. Об этом сообщает WSJ, пишет УНН.

Детали

Орбан открыто использует угрозу энергетического кризиса для мобилизации избирателей, угрожая заблокировать 90 миллиардов евро помощи от ЕС для Украины и очередные санкции против России.

Политизация технических проблем нефтепровода ради рейтингов

Несмотря на то, что перебои с поставками нефти вызваны попаданием российского беспилотника в украинскую часть трубопровода, венгерский премьер игнорирует техническую сторону вопроса, превращая его в политическое шоу.

Украина оценивает ущерб нефтепровода "Дружба" - Bloomberg узнал, что известно о ремонте27.02.26, 19:30 • 3122 просмотра

Он обвинил Украину в задержке ремонта по политическим мотивам и заявил, что Киев якобы пытается втянуть Венгрию в войну. Аналитики расценивают созыв Совета обороны и развертывание войск вокруг электростанций как элемент политического инструментария Орбана, направленный на нагнетание страха и демонстрацию себя как единственного защитника нации.

Оппозиция обвиняет премьера в разжигании паники как предвыборном трюке

Главный оппонент Орбана, лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, прямо назвал действия главы правительства "заранее спланированным предвыборным трюком" для манипуляции общественным мнением.

Орбан просит ЕС вмешаться и проверить работу нефтепровода "Дружба"26.02.26, 14:13 • 4210 просмотров

Оппозиция отмечает, что вместо решения экономических проблем и борьбы с коррупцией, из-за которой в стране сократились инвестиции, премьер создает искусственный образ внешнего врага.

Сейчас партия Орбана отстает от силы Мадьяра на 20 процентных пунктов, что заставляет действующего главу правительства максимально радикализовать антиукраинскую позицию для удержания власти.

Орбан усилил антиукраинскую риторику накануне выборов и блокирует помощь ЕС Киеву25.02.26, 23:05 • 12236 просмотров

Степан Гафтко

российская пропаганда
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Европейский Союз
Венгрия
Украина