19:42
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
18:38 • 8024 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
18:05 • 11730 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40 • 11745 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 12707 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 13221 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 23718 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 17811 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17245 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 31497 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Орбан усилил антиукраинскую риторику накануне выборов и блокирует помощь ЕС Киеву

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усилил антиукраинскую кампанию перед выборами, блокируя пакеты помощи ЕС Украине и санкции против России. Это происходит на фоне отставания его партии на 20 пунктов в рейтингах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан менее чем за семь недель до выборов полностью перешел к антиукраинской кампании, срывая пакеты финансовой помощи Европейского Союза Украине и новые санкции против россии. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полностью перешел к антиукраинской кампании менее чем за семь недель до выборов, срывая последние пакеты помощи Европейского Союза Киеву и наказания москвы 

- пишет издание. 

Отмечается, что перспектива исторического поражения, которое положит конец его 16-летнему правлению, поскольку партия Орбана отстает на 20 пунктов.

Долго испытанное мастерство националистического лидера в политике балансирования на грани конфликта с ЕС и его институтами обычно завершается в последний момент изменением курса, которое премьер может продать внутри страны. Но учитывая слабую поддержку внутри страны, Орбан, возможно, не имеет сейчас достаточных возможностей, чтобы отменить блокировку кредитного пакета для Украины на сумму 90 млрд евро и 20-го пакета санкций против России 

- сказал европейский дипломат. 

Издание добавляет, что жесткие высказывания Орбана в адрес Киева были частью его стратегии еще до полномасштабного вторжения россии, основываясь на исторических обидах и связях Будапешта с москвой. Недавно он удвоил свои усилия, критикуя Украину и ее сторонников из ЕС как воинственных политиков, стремящихся перекрыть поставки энергоносителей в Венгрию, и обещая удержать страну от войны.

Отмечается, что текущий спор с Киевом был спровоцирован январской атакой, которая вывела из строя нефтепровод "Дружба", транспортирующий российскую нефть через западную Украину в Венгрию и Словакию. Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании ремонта и прекращении поставок; Киев заявляет, что ремонтные работы требуют времени.

Орбан теперь обещает блокировать каждое решение ЕС, которое может помочь Украине, пока Киев не возобновит поставки. Фицо заявил в среду, что не ожидает возобновления поставок до 3 марта. Препятствие для пакета кредитов ЕС подверглось особой критике, поскольку Орбан договорился о финансировании с лидерами блока еще в декабре 

- отмечает издание. 

Опрос Median показал, что венгерская оппозиционная партия "Тиса" опережает правящую "Фидес" на 20 процентных пунктов среди определившихся избирателей. "Тиса" имеет поддержку 55% против 35% у "Фидес".

Павел Башинский

