Орбан усилил антиукраинскую риторику накануне выборов и блокирует помощь ЕС Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полностью перешел к антиукраинской кампании менее чем за семь недель до выборов, срывая последние пакеты помощи Европейского Союза Киеву и наказания москвы - пишет издание.

Отмечается, что перспектива исторического поражения, которое положит конец его 16-летнему правлению, поскольку партия Орбана отстает на 20 пунктов.

Долго испытанное мастерство националистического лидера в политике балансирования на грани конфликта с ЕС и его институтами обычно завершается в последний момент изменением курса, которое премьер может продать внутри страны. Но учитывая слабую поддержку внутри страны, Орбан, возможно, не имеет сейчас достаточных возможностей, чтобы отменить блокировку кредитного пакета для Украины на сумму 90 млрд евро и 20-го пакета санкций против России - сказал европейский дипломат.

Издание добавляет, что жесткие высказывания Орбана в адрес Киева были частью его стратегии еще до полномасштабного вторжения россии, основываясь на исторических обидах и связях Будапешта с москвой. Недавно он удвоил свои усилия, критикуя Украину и ее сторонников из ЕС как воинственных политиков, стремящихся перекрыть поставки энергоносителей в Венгрию, и обещая удержать страну от войны.

Орбан объявил о размещении военных у электростанций из-за остановки поставок нефти

Отмечается, что текущий спор с Киевом был спровоцирован январской атакой, которая вывела из строя нефтепровод "Дружба", транспортирующий российскую нефть через западную Украину в Венгрию и Словакию. Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании ремонта и прекращении поставок; Киев заявляет, что ремонтные работы требуют времени.

Орбан теперь обещает блокировать каждое решение ЕС, которое может помочь Украине, пока Киев не возобновит поставки. Фицо заявил в среду, что не ожидает возобновления поставок до 3 марта. Препятствие для пакета кредитов ЕС подверглось особой критике, поскольку Орбан договорился о финансировании с лидерами блока еще в декабре - отмечает издание.

Опрос Median показал, что венгерская оппозиционная партия "Тиса" опережает правящую "Фидес" на 20 процентных пунктов среди определившихся избирателей. "Тиса" имеет поддержку 55% против 35% у "Фидес".