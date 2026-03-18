Бельгия планирует усилить артиллерию – ориентиром стали успехи HIMARS в Украине

Бельгия намерена создать еще один артиллерийский батальон с современным вооружением, включая реактивные системы залпового огня, дроны и самоходную артиллерию. Решение принимается на фоне анализа боевого опыта, в частности эффективности систем HIMARS в Украине. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Сейчас страна уже заказала 28 самоходных артиллерийских установок CAESAR Mk2 NG, поставки которых ожидаются с 2028 года. В то же время в армии считают это недостаточным для полноценного усиления артиллерийских возможностей.

Новый батальон получит дроны и РСЗО

По словам представителя бельгийской армии, новое подразделение будет включать не только дополнительные САУ, но и беспилотные системы и барражирующие боеприпасы. Минометные подразделения также планируют оснащать FPV-дронами.

При этом второй батальон не обязательно получит те же CAESAR – рассматриваются и другие варианты 155-мм артиллерии. В то же время французские системы остаются одним из наиболее вероятных решений из-за скорости поставок и относительной дешевизны.

Совместный выбор с Францией

Что касается реактивных систем, Бельгия планирует действовать совместно с Францией в рамках программы CaMo. Французская сторона сейчас рассматривает несколько вариантов – от собственных разработок до "промежуточных" решений, среди которых южнокорейские и индийские системы.

Ожидается, что окончательный выбор Франции повлияет и на бельгийское решение. Таким образом, страна постепенно формирует новую артиллерийскую концепцию с акцентом на дальнобойность, мобильность и интеграцию дронов в боевые подразделения.

