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Правительство готовит пенсионную реформу, рассмотрение законопроекта планируется не позднее осени - нардеп

Киев • УНН

 • 3370 просмотра

Правительство представило концепт реформы, где пенсия будет состоять из базовой и страховой частей. Планируется сократить разрыв между выплатами уже к этой осени.

Правительство готовит пенсионную реформу, рассмотрение законопроекта планируется не позднее осени - нардеп

Кабинет министров представил Верховной Раде концепт будущей пенсионной реформы, которую хотят внести на рассмотрение парламента не позднее осени. В частности, планируется установить, что пенсия будет состоять из двух частей,  зафиксировать гарантированный минимальный уровень выплат, а также сократить разрыв между минимальными и максимальными пенсиями. Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, передает УНН.

Сегодня на Совете коалиции правительство представило Верховной Раде концепт будущей пенсионной реформы, которую хотят внести на рассмотрение парламента не позднее осени 

- сообщила Василевская-Смаглюк. 

По ее словам, проект предусматривает введение гарантированного минимального уровня пенсионной выплаты, сокращение разрыва между минимальными и максимальными пенсиями. 

Согласно идее, которую предлагает правительство, пенсия будет состоять из базовой части, которую будет финансировать государство, и страховой части, зависящей от стажа и уплаченных взносов. Также правительство предлагает постепенно переводить специальные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ и развивать добровольные пенсионные накопления 

- добавила нардеп. 

Она отметила, что в Министерстве экономики "логику реформы прежде всего видят в перераспределении средств внутри системы". 

За счет введения базовой части рассчитывают убрать эффект, который наблюдается сейчас, когда выплата обесценивается через три года после выхода на пенсию. В то время как "новые" пенсионеры получают значительно более высокие выплаты, имея аналогичный стаж и зарплату. Обсуждали много проблемных моментов. В частности, "элитные" пенсии некоторых профессиональных кланов, размер ЕСВ и т.д. Договорились продолжить обсуждение законопроекта и ускорить процесс согласования 

- отметила нардеп. 

Напомним 

Украинцы смогут подтвердить свой страховой стаж в случае потери документов, что упрощает назначение пенсий для тех, кто потерял документы из-за войны, оккупации или ликвидации предприятий - Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. 

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Законы
Государственный бюджет
Пенсионный возраст
Кабинет Министров Украины
Ольга Василевская-Смаглюк
Верховная Рада
Украина