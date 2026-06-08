Правительство готовит пенсионную реформу, рассмотрение законопроекта планируется не позднее осени - нардеп
Киев • УНН
Правительство представило концепт реформы, где пенсия будет состоять из базовой и страховой частей. Планируется сократить разрыв между выплатами уже к этой осени.
Кабинет министров представил Верховной Раде концепт будущей пенсионной реформы, которую хотят внести на рассмотрение парламента не позднее осени. В частности, планируется установить, что пенсия будет состоять из двух частей, зафиксировать гарантированный минимальный уровень выплат, а также сократить разрыв между минимальными и максимальными пенсиями. Об этом сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, передает УНН.
Сегодня на Совете коалиции правительство представило Верховной Раде концепт будущей пенсионной реформы, которую хотят внести на рассмотрение парламента не позднее осени
По ее словам, проект предусматривает введение гарантированного минимального уровня пенсионной выплаты, сокращение разрыва между минимальными и максимальными пенсиями.
Согласно идее, которую предлагает правительство, пенсия будет состоять из базовой части, которую будет финансировать государство, и страховой части, зависящей от стажа и уплаченных взносов. Также правительство предлагает постепенно переводить специальные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ и развивать добровольные пенсионные накопления
Она отметила, что в Министерстве экономики "логику реформы прежде всего видят в перераспределении средств внутри системы".
За счет введения базовой части рассчитывают убрать эффект, который наблюдается сейчас, когда выплата обесценивается через три года после выхода на пенсию. В то время как "новые" пенсионеры получают значительно более высокие выплаты, имея аналогичный стаж и зарплату. Обсуждали много проблемных моментов. В частности, "элитные" пенсии некоторых профессиональных кланов, размер ЕСВ и т.д. Договорились продолжить обсуждение законопроекта и ускорить процесс согласования
Напомним
Украинцы смогут подтвердить свой страховой стаж в случае потери документов, что упрощает назначение пенсий для тех, кто потерял документы из-за войны, оккупации или ликвидации предприятий - Верховная Рада приняла соответствующий законопроект.