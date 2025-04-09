Ольга Василевская-Смаглюк

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24534 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 31796 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 42440 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 50475 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 63288 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 54978 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54667 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 116503 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81191 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 223689 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2м/с
52%
Популярные новости

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 73662 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 36612 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 30469 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 81708 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 16382 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 82021 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 116498 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 223685 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 401123 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 393715 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 9934 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13512 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 14001 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 16596 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 73875 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Ольга Василевская-Смаглюк

Новости по теме

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

НКЦБФР представила матрицу налогообложения виртуальных активов. Рассматриваются ставки налога на прибыль от продажи криптовалюты: 18%+1,5% или льготные 5% и 9%.

Экономика • 9 апреля, 12:27 • 79092 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

Легализация криптовалют может принести дополнительные поступления в бюджет Украины, но требует четкого контроля. Эксперты оценивают преимущества, риски и ожидания от этого процесса.

Экономика • 4 апреля, 14:15 • 497762 просмотра
Эксклюзив

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

В Украине готовятся к легализации криптовалют по европейским стандартам MiCA. Это приведет к лицензированию, прозрачности и новым требованиям для бизнеса, а также изменениям для обычных украинцев.

Экономика • 3 апреля, 06:00 • 200333 просмотра

В НБУ объяснили, что такое цифровые деньги и зачем их стоит ввести

НБУ работает над пилотным проектом цифровых денег – альтернативы наличным и безналичным средствам. Это позволит делать программируемые платежи, например, для целевой госпомощи.

Экономика • 18 марта, 12:31 • 16274 просмотра
Эксклюзив

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Экономист Андрей Новак считает, что легализация криптовалют в Украине может стать дополнительным источником наполнения бюджета. Эксперты указывают на правовую неопределенность и отсутствие защиты прав в этой сфере.

Экономика • 13 марта, 13:40 • 126321 просмотра
Эксклюзив

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Украина активно стремится интегрировать криптовалюты в свою финансовую систему, однако отсутствие законодательного регулирования тормозит полноценное вступление в силу закона "О виртуальных активах". Финтехэкспертка Елена Соседка считает, что легализация криптовалют позволит привлечь инвестиции, повысить конкурентоспособность страны, создать механизмы защиты пользователей, а также дополнительно пополнить бюджет на миллиарды гривен.

Экономика • 11 марта, 06:00 • 193358 просмотра

В ВР рассказали, когда будет принят законопроект о налогообложении криптоактивов

Верховная Рада планирует принять законопроект о налогообложении криптоактивов до конца 2025 года. Закон позволит отслеживать операции с криптовалютами в соответствии с европейскими регламентами.

Экономика • 10 марта, 13:58 • 12863 просмотра

Или украинцы стали больше курить, или теневых схем с табаком стало меньше: нардеп прокомментировала успехи в работе нового руководства налоговой службы

Государственная налоговая служба Украины перевыполнила план поступлений в январе-феврале на 21,9 млрд грн, что составляет +16,5% от плана. Наибольший рост показал акциз на табак.

Экономика • 6 марта, 15:25 • 15988 просмотра

БЭБ предотвратило растрату 18 млн грн на ремонте поврежденного войной дома

Аналитики БЭБ выявили завышение цен на строительные материалы при капитальном ремонте многоквартирного дома в Киевской области. После их рекомендаций стоимость закупки была снижена, что сэкономило 18 млн грн бюджетных средств.

Экономика • 5 марта, 09:33 • 14964 просмотра