Ольга Василевская-Смаглюк

НКЦБФР представила матрицу налогообложения виртуальных активов. Рассматриваются ставки налога на прибыль от продажи криптовалюты: 18%+1,5% или льготные 5% и 9%.
Легализация криптовалют может принести дополнительные поступления в бюджет Украины, но требует четкого контроля. Эксперты оценивают преимущества, риски и ожидания от этого процесса.
В Украине готовятся к легализации криптовалют по европейским стандартам MiCA. Это приведет к лицензированию, прозрачности и новым требованиям для бизнеса, а также изменениям для обычных украинцев.
НБУ работает над пилотным проектом цифровых денег – альтернативы наличным и безналичным средствам. Это позволит делать программируемые платежи, например, для целевой госпомощи.
Экономист Андрей Новак считает, что легализация криптовалют в Украине может стать дополнительным источником наполнения бюджета. Эксперты указывают на правовую неопределенность и отсутствие защиты прав в этой сфере.
Украина активно стремится интегрировать криптовалюты в свою финансовую систему, однако отсутствие законодательного регулирования тормозит полноценное вступление в силу закона "О виртуальных активах". Финтехэкспертка Елена Соседка считает, что легализация криптовалют позволит привлечь инвестиции, повысить конкурентоспособность страны, создать механизмы защиты пользователей, а также дополнительно пополнить бюджет на миллиарды гривен.
Верховная Рада планирует принять законопроект о налогообложении криптоактивов до конца 2025 года. Закон позволит отслеживать операции с криптовалютами в соответствии с европейскими регламентами.
Государственная налоговая служба Украины перевыполнила план поступлений в январе-феврале на 21,9 млрд грн, что составляет +16,5% от плана. Наибольший рост показал акциз на табак.
Аналитики БЭБ выявили завышение цен на строительные материалы при капитальном ремонте многоквартирного дома в Киевской области. После их рекомендаций стоимость закупки была снижена, что сэкономило 18 млн грн бюджетных средств.