В НБУ объяснили, что такое цифровые деньги и зачем их стоит ввести

Заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан в интервью Центру экономической стратегии сообщил, что в Украине готовятся ввести цифровые деньги. Экономист пояснил, что речь идет об альтернативной форме денег наравне с наличными и безналичными, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас НБУ работает над пилотным проектом. При этом Шабан подчеркнул, что речь идет не об электронных, а цифровых деньгах.

Начну с замечания, что не электронные деньги, а цифровые деньги. Электронные деньги - это по природе несколько иное, да и цель, наверное - сказал он.

Шабан пояснил, что eBay создал генезис платежных карточек, которые были пластиковыми карточками и стали перениматься в интернете. В свою очередь, с развитием цифровой экономики и цифровых активов есть понимание, что то, что продается, и платежный инструмент должны иметь тождественную природу.

Цифровые деньги могут предоставлять возможность программируемости, например, когда платеж происходит автоматически, если выполняются определенные условия. Как в смарт-контракте прописано – тогда платеж происходит. Например, программы, о которых мы сегодня уже упоминали, поддержки от государства - пояснил Шабан.

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Эксперт рассказал, что деньги с єВідновлення можно потратить на строительные материалы. А с єКнига, можно купить только книгу. Он пояснил, что сейчас банки решают этот вопрос открытием разных счетов или эмиссией разных платежей.

Но если, допустим, в админке в магазине определенные товары будут закодированы, (это – строительные материалы, а это – книги), то гораздо проще, если у этих денег есть примечание, что им можно оплатить только строительные материалы. Тогда сникерс с кока-колой этими деньгами оплатить нельзя. Это улучшает клиентский опыт, и меньше затрат на администрирование - пояснил Шабан.

Сейчас НБУ сейчас ищет технологического провайдера, который поможет реализовать эту платформу. Есть подтверждение в заинтересованности от нескольких банков присоединиться к реализации проекта.

Дополнение

В Украине до конца этого года будет принят законопроект о налогообложении криптоактивов. Такое мнение высказала народный депутат, председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Ольга Василевская-Смаглюк

По ее словам, сейчас есть несколько мировых схем, как анонимизировать перевод криптоактивов.

Добавим

По словам финтех-экспертки и соучредительницы первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Олены Соседки, полноценное вступление в силу закона "О виртуальных активах", принятого еще в феврале 2022 года, откладывается из-за отсутствия соответствующих изменений в Налоговый кодекс. В результате, на март 2025 года правовой статус криптовалют в стране остается неопределенным, что создает препятствия для их полноценного использования и развития рынка виртуальных активов.

Олена Соседка считает, что легализация криптовалют позволит привлечь инвестиции, повысить конкурентоспособность страны, создать механизмы защиты пользователей, а также значительно пополнить бюджет на миллиарды гривен.