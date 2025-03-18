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В НБУ пояснили, що таке цифрові гроші і навіщо їх варто запровадити

Київ • УНН

 • 16274 перегляди

НБУ працює над пілотним проєктом цифрових грошей – альтернативи готівковим та безготівковим коштам. Це дозволить робити програмовані платежі, наприклад, для цільової держдопомоги.

В НБУ пояснили, що таке цифрові гроші і навіщо їх варто запровадити

Заступник голови Нацбанку Олексій Шабан в інтерв'ю Центру економічної стратегії повідомив, що в Україні готуються запровадити цифрові гроші. Економіст пояснив, що йдеться про альтернативну форму грошей на рівні з готівковою та безготівковою, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що наразі НБУ працює над пілотним проєктом. При цьому Шабан підкреслив, що йдеться не про електронні, а цифрові гроші.

Почну з зауваження, що не електронні гроші, а цифрові гроші. Електронні гроші - це за природою дещо інше, та і мета, напевно

- сказав він.

Шабан пояснив, що eBay створив генезію платіжних карток, які були пластиковими картками і стали перейматися в інтернеті. В свою чергу, з розвитком цифрової економіки і цифрових активів є розуміння, що те, що продається, і платіжний інструмент мають мати тотожну природу.

Цифрові гроші можуть надавати можливість програмованості, наприклад, коли платіж відбувається автоматично, якщо виконуються певні умови. Як у смарт-контракті прописано – тоді платіж відбувається. Наприклад, програми, про які ми сьогодні вже згадували, підтримки від держави

- пояснив Шабан.

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Експерт розповів, що гроші з єВідновлення можна витратити на будівельні матеріали. А з єКнига, можна купити лише книгу. Він пояснив, що зараз банки вирішують це питання відкриттям різних рахунків або емісій різних платежів.

Але якщо, припустимо, в адмінці в магазині певні товари будуть закодовані, (це – будівельні матеріали, а це – книги), то набагато простіше, якщо у цих грошей є примітка, що ним можна сплатити тільки будівельні матеріали. Тоді снікерс з кока-колою цими грошима оплатити не можна. Це покращує клієнтський досвід, і менше витрат на адміністрування

- пояснив Шабан.

Наразі НБУ зараз шукає технологічного провайдера, який допоможе реалізувати цю платформу. Є підтвердження у зацікавленості від кількох банків приєднатися до реалізації проєкту.

Доповнення

В Україні до кінця цього року буде ухвалений законопроєкт про оподаткування криптоактивів. Таку думку висловила народна депутатка, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Ольга Василевська-Смаглюк

За її словами, наразі є декілька світових схем, як анонімізувати переказ криптоактивів.

Додамо

За словами фінтехекспертки та співзасновниці першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, повноцінне набрання чинності закону "Про віртуальні активи", ухваленого ще у лютому 2022 року, відкладається через відсутність відповідних змін у Податковий кодекс. Як наслідок, станом на березень 2025 року правовий статус криптовалют у країні залишається невизначеним, що створює перешкоди для їх повноцінного використання та розвитку ринку віртуальних активів.

Олена Сосєдка вважає, що легалізація криптовалют дозволить залучити інвестиції, підвищити конкурентоспроможність країни, створити механізми захисту користувачів, а також додатково поповнити бюджет на мільярди гривень.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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