Фінтехекспертка Олена Сосєдка розповіла про потенціал для економіки після легалізації криптовалют в Україні
Київ • УНН
Україна активно прагне інтегрувати криптовалюти у свою фінансову систему, однак відсутність законодавчого регулювання гальмує повноцінне набуття чинності закону "Про віртуальні активи". Фінтехекспертка Олена Сосєдка вважає, що легалізація криптовалют дозволить залучити інвестиції, підвищити конкурентоспроможність країни, створити механізми захисту користувачів, а також додатково поповнити бюджет на мільярди гривень.
В останні роки Україна демонструє значний інтерес до інтеграції криптовалют у свою фінансову систему. Однак, незважаючи на прийнятий у лютому 2022 року закон "Про віртуальні активи", його повноцінний вступ в силу відкладається через відсутність відповідних змін у Податковий кодекс. Як наслідок, станом на березень 2025 року правовий статус криптовалют у країні залишається невизначеним, що створює перешкоди для їх повноцінного використання та розвитку ринку віртуальних активів. Про важливість легалізації криптовалют в Україні УНН поговорив з фінтехексперткою та співзасновницею першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Оленою Сосєдкою.
Голова підкомітету з питань функціонування платіжних та інформаційних систем і запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Верховна Рада планує прийняти законопроект про оподаткування криптоактивів до кінця цього року. Це дозволить відстежувати операції з криптовалютами, відповідно до європейських регламентів.
Світова практика регулювання криптовалют
"Досвід країн, які впровадили чіткі та прозорі правила регулювання криптовалют, демонструє позитивний вплив на інвестиційну привабливість і розвиток інноваційних технологій", - розповіла Олена Сосєдка.
Як приклад експерт наводить Європейський Союз, де в грудні 2024 року вступив в силу Регламент щодо ринків криптоактивів (MiCA). Він встановлює єдині вимоги для емітентів криптовалют і постачальників таких послуг. У США, незважаючи на фрагментоване регулювання, криптовалюти класифікуються або як товар, або як цінні папери, що забезпечує певну правову ясність.
За словами Олени Сосєдки, відсутність чіткого законодавства в Україні у сфері віртуальних активів призводить до низки негативних наслідків. Перше – це правова невизначеність. Адже компанії та інвестори стикаються з відсутністю чітких правил, що в кінцевому підсумку стримує розвиток ринку.
Не менш важливим наслідком також є відсутність захисту прав. "Зараз користувачі криптовалют в Україні залишаються без механізмів захисту від шахрайства", - пояснила Олена Сосєдка.
Вона додала, що через відсутність правового регулювання держава втрачає економічні можливості, адже зараз в Україні обмежений приплив інвестицій і розвиток фінтех-стартапів.
Економічний потенціал від легалізації криптовалютного ринку
За оцінками Міністерства цифрової трансформації, Україна генерує близько 2,5% світового криптовалютного трафіку.
"Якби криптовалюта була легалізована в 2021 році, то за 2021-2024 роки держава могла б отримати близько 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих в Україні криптобірж і до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян. Навіть при зниженні цих оцінок, наприклад, на 30%, бюджет країни міг би додатково поповнитися на 10,41 млрд грн", - вважає Олена Сосєдка.
Крім того, за її словами, легалізація криптовалют створить сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій в IT-сектор і фінтех-стартапи. Це, у свою чергу, дозволить створити нові робочі місця, підвищити конкурентоспроможність країни та надати громадянам доступ до нових фінансових інструментів.
Фінтех-експерт зазначає, що прийняття закону про криптовалюти дозволить також розвивати інновації, зокрема, легалізація сприятиме розвитку блокчейн-технологій і фінтех-сектора.
"Офіційне визнання криптовалют дозволить державі отримувати додаткові доходи, а регулювання забезпечить механізми захисту користувачів від шахрайства", - додала Олена Сосєдка.
Таким чином, за її словами, прийняття закону про криптовалюти є важливим кроком для України на шляху до інтеграції в глобальну цифрову економіку. Міжнародний досвід показує, що чітке регулювання сприяє розвитку ринку, залученню інвестицій і захисту прав його учасників. Фінтех-експерт впевнена, що Україні слід прискорити процес прийняття відповідного законодавства, щоб не упустити можливості, які надає цифрова фінансова сфера.
Доповнення
У лютому повідомлялося, що віртуальна купюра незабаром буде законною в Україні. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов у коментарі кореспонденту УНН повідомив, що законопроект вже достатньо опрацьований і може і повинен прийматися депутатами Верховної Ради. Мета легалізації - запустити ринок віртуальних активів.
Нагадаємо
УНН підготував серію публікацій, в яких розповідав про цифрові валюти та їх можливості.
Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалюти - блокчейну: "Крипта для чайників". Частина 1: Що таке блокчейн і його "фішки", про які мало хто знає.
Другий матеріал - халвінгу біткойна: "Крипта для чайників". Частина 2: Що таке халвінг, і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.
Третій матеріал: "Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету.
Четвертий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 4: Що таке монети і токени і в чому їх відмінності.
П'ятий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 5. Холодні і гарячі гаманці.
Шостий матеріал: Крипта для чайників. Частина 6. Безпека при використанні криптовалютних бірж і обмінників.