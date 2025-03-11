Фінтехекспертка Олена Сосєдка розповіла про потенціал для економіки після легалізації криптовалют в Україні

В останні роки Україна демонструє значний інтерес до інтеграції криптовалют у свою фінансову систему. Однак, незважаючи на прийнятий у лютому 2022 року закон "Про віртуальні активи", його повноцінний вступ в силу відкладається через відсутність відповідних змін у Податковий кодекс. Як наслідок, станом на березень 2025 року правовий статус криптовалют у країні залишається невизначеним, що створює перешкоди для їх повноцінного використання та розвитку ринку віртуальних активів. Про важливість легалізації криптовалют в Україні УНН поговорив з фінтехексперткою та співзасновницею першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Оленою Сосєдкою.

Голова підкомітету з питань функціонування платіжних та інформаційних систем і запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що Верховна Рада планує прийняти законопроект про оподаткування криптоактивів до кінця цього року. Це дозволить відстежувати операції з криптовалютами, відповідно до європейських регламентів.

Світова практика регулювання криптовалют

"Досвід країн, які впровадили чіткі та прозорі правила регулювання криптовалют, демонструє позитивний вплив на інвестиційну привабливість і розвиток інноваційних технологій", - розповіла Олена Сосєдка.

Як приклад експерт наводить Європейський Союз, де в грудні 2024 року вступив в силу Регламент щодо ринків криптоактивів (MiCA). Він встановлює єдині вимоги для емітентів криптовалют і постачальників таких послуг. У США, незважаючи на фрагментоване регулювання, криптовалюти класифікуються або як товар, або як цінні папери, що забезпечує певну правову ясність.

За словами Олени Сосєдки, відсутність чіткого законодавства в Україні у сфері віртуальних активів призводить до низки негативних наслідків. Перше – це правова невизначеність. Адже компанії та інвестори стикаються з відсутністю чітких правил, що в кінцевому підсумку стримує розвиток ринку.

Не менш важливим наслідком також є відсутність захисту прав. "Зараз користувачі криптовалют в Україні залишаються без механізмів захисту від шахрайства", - пояснила Олена Сосєдка.

Вона додала, що через відсутність правового регулювання держава втрачає економічні можливості, адже зараз в Україні обмежений приплив інвестицій і розвиток фінтех-стартапів.

Економічний потенціал від легалізації криптовалютного ринку

За оцінками Міністерства цифрової трансформації, Україна генерує близько 2,5% світового криптовалютного трафіку.

"Якби криптовалюта була легалізована в 2021 році, то за 2021-2024 роки держава могла б отримати близько 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих в Україні криптобірж і до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян. Навіть при зниженні цих оцінок, наприклад, на 30%, бюджет країни міг би додатково поповнитися на 10,41 млрд грн", - вважає Олена Сосєдка.

Крім того, за її словами, легалізація криптовалют створить сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій в IT-сектор і фінтех-стартапи. Це, у свою чергу, дозволить створити нові робочі місця, підвищити конкурентоспроможність країни та надати громадянам доступ до нових фінансових інструментів.

Фінтех-експерт зазначає, що прийняття закону про криптовалюти дозволить також розвивати інновації, зокрема, легалізація сприятиме розвитку блокчейн-технологій і фінтех-сектора.

"Офіційне визнання криптовалют дозволить державі отримувати додаткові доходи, а регулювання забезпечить механізми захисту користувачів від шахрайства", - додала Олена Сосєдка.

Таким чином, за її словами, прийняття закону про криптовалюти є важливим кроком для України на шляху до інтеграції в глобальну цифрову економіку. Міжнародний досвід показує, що чітке регулювання сприяє розвитку ринку, залученню інвестицій і захисту прав його учасників. Фінтех-експерт впевнена, що Україні слід прискорити процес прийняття відповідного законодавства, щоб не упустити можливості, які надає цифрова фінансова сфера.

Доповнення

У лютому повідомлялося, що віртуальна купюра незабаром буде законною в Україні. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов у коментарі кореспонденту УНН повідомив, що законопроект вже достатньо опрацьований і може і повинен прийматися депутатами Верховної Ради. Мета легалізації - запустити ринок віртуальних активів.

Нагадаємо

УНН підготував серію публікацій, в яких розповідав про цифрові валюти та їх можливості.

Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалюти - блокчейну: "Крипта для чайників". Частина 1: Що таке блокчейн і його "фішки", про які мало хто знає.

Другий матеріал - халвінгу біткойна: "Крипта для чайників". Частина 2: Що таке халвінг, і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.

Третій матеріал: "Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету.

Четвертий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 4: Що таке монети і токени і в чому їх відмінності.

П'ятий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 5. Холодні і гарячі гаманці.

Шостий матеріал: Крипта для чайників. Частина 6. Безпека при використанні криптовалютних бірж і обмінників.