Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16984 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31953 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66500 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216033 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123998 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392816 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311677 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213988 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244341 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255188 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46749 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133468 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15876 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15298 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12805 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133485 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216033 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392816 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254995 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311677 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3734 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15307 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46762 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72351 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57415 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Киев • УНН

 • 193342 просмотра

Украина активно стремится интегрировать криптовалюты в свою финансовую систему, однако отсутствие законодательного регулирования тормозит полноценное вступление в силу закона "О виртуальных активах". Финтехэкспертка Елена Соседка считает, что легализация криптовалют позволит привлечь инвестиции, повысить конкурентоспособность страны, создать механизмы защиты пользователей, а также дополнительно пополнить бюджет на миллиарды гривен.

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В последние годы Украина демонстрирует значительный интерес к интеграции криптовалют в свою финансовую систему. Однако, несмотря на принятый в феврале 2022 года закон "О виртуальных активах", его полноценное вступление в силу откладывается из-за отсутствия соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Как следствие, по состоянию на март 2025 года правовой статус криптовалют в стране остается неопределенным, что создает препятствия для их полноценного использования и развития рынка виртуальных активов. О важности легализации криптовалют в Украине УНН поговорил с у финтехэксперткой и соучредительницей первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Еленой Соседкой.

Глава подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Верховная Рада планирует принять законопроект о налогообложении криптоактивов до конца этого года. Это позволит отслеживать операции с криптовалютами в соответствии с европейскими регламентами.

Мировая практика регулирования криптовалют

"Опыт стран, внедривших четкие и прозрачные правила регулирования криптовалют, демонстрирует положительное влияние на инвестиционную привлекательность и развитие инновационных технологий", - рассказала Елена Соседка.

Как пример эксперт приводит Европейский Союз, где в декабре 2024 года вступил в силу Регламент по рынкам криптоактивов (MiCA). Он устанавливает единые требования для эмитентов криптовалют и поставщиков таких услуг. В США, несмотря на фрагментированное регулирование, криптовалюты классифицируются либо как товар, либо как ценные бумаги, что обеспечивает определенную правовую ясность.

По словам Елены Соседки, отсутствие четкого законодательства в Украине в сфере виртуальных активов приводит к ряду негативных последствий. Первое – это правовая неопределенность. Ведь компании и инвесторы сталкиваются с отсутствием четких правил, что в конечном итоге сдерживает развитие рынка.

Не менее важным последствием также является отсутствие защиты прав. "Сейчас пользователи криптовалют в Украине остаются без механизмов защиты от мошенничества", - объяснила Елена Соседка.

Она добавила, что из-за отсутствия правового регулирования государство теряет экономические возможности, ведь сейчас в Украине ограничен приток инвестиций и развитие финтех-стартапов.

Экономический потенциал от легализации криптовалютного рынка

По оценкам Министерства цифровой трансформации, Украина генерирует около 2,5% мирового криптовалютного трафика. 

"Если бы криптовалюта была легализована в 2021 году, то за 2021-2024 годы государство могло бы получить около 8,34 млрд грн налогов от зарегистрированных в Украине криптобирж и до 6,53 млрд грн от налогообложения доходов граждан. Даже при снижении этих оценок, например, на 30%, бюджет страны мог бы дополнительно пополниться на 10,41 млрд грн", - считает Елена Соседка.

Кроме того, по ее словам, легализация криптовалют создаст благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в IT-сектор и финтех-стартапы. Это в свою очередь позволит создать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность страны и предоставить гражданам доступ к новым финансовым инструментам.

Финтех-эксперт отмечает, что принятие закона о криптовалютах позволит также развивать инновации, в частности, легализация поспособствует развитию блокчейн-технологий и финтех-сектора.

"Официальное признание криптовалют позволит государству получать дополнительные доходы, а регулирование обеспечит механизмы защиты пользователей от мошенничества", - добавила Елена Соседка.

Таким образом, по ее словам, принятие закона о криптовалютах является важным шагом для Украины на пути к интеграции в глобальную цифровую экономику. Международный опыт показывает, что четкое регулирование способствует развитию рынка, привлечению инвестиций и защите прав его участников. Финтех-эксперт уверена, что Украине следует ускорить процесс принятия соответствующего законодательства, чтобы не упустить возможности, которые предоставляет цифровая финансовая сфера.

Дополнение

В феврале сообщалось, что виртуальная купюра вскоре будет законной в Украине. Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии корреспонденту УНН сообщил, что законопроект уже достаточно проработан и может и должен приниматься депутатами Верховной Рады. Цель легализации - запустить рынок виртуальных активов.

Напомним

УНН подготовил серию публикаций, в которой рассказывал о цифровых валютах и их возможностях.

Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалюты - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: Что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткойна: "Крипта для чайников". Часть 2: Что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал: "Крипта для чайников". Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их отличия.

Пятый материал: "Крипта для чайников". Часть 5. Холодные и горячие кошельки.

Шестой материал: Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаТехнологиипубликации
Ольга Василевская-Смаглюк
Европейский Союз
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20