Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В последние годы Украина демонстрирует значительный интерес к интеграции криптовалют в свою финансовую систему. Однако, несмотря на принятый в феврале 2022 года закон "О виртуальных активах", его полноценное вступление в силу откладывается из-за отсутствия соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Как следствие, по состоянию на март 2025 года правовой статус криптовалют в стране остается неопределенным, что создает препятствия для их полноценного использования и развития рынка виртуальных активов. О важности легализации криптовалют в Украине УНН поговорил с у финтехэксперткой и соучредительницей первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Еленой Соседкой.

Глава подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Верховная Рада планирует принять законопроект о налогообложении криптоактивов до конца этого года. Это позволит отслеживать операции с криптовалютами в соответствии с европейскими регламентами.

Мировая практика регулирования криптовалют

"Опыт стран, внедривших четкие и прозрачные правила регулирования криптовалют, демонстрирует положительное влияние на инвестиционную привлекательность и развитие инновационных технологий", - рассказала Елена Соседка.

Как пример эксперт приводит Европейский Союз, где в декабре 2024 года вступил в силу Регламент по рынкам криптоактивов (MiCA). Он устанавливает единые требования для эмитентов криптовалют и поставщиков таких услуг. В США, несмотря на фрагментированное регулирование, криптовалюты классифицируются либо как товар, либо как ценные бумаги, что обеспечивает определенную правовую ясность.

По словам Елены Соседки, отсутствие четкого законодательства в Украине в сфере виртуальных активов приводит к ряду негативных последствий. Первое – это правовая неопределенность. Ведь компании и инвесторы сталкиваются с отсутствием четких правил, что в конечном итоге сдерживает развитие рынка.

Не менее важным последствием также является отсутствие защиты прав. "Сейчас пользователи криптовалют в Украине остаются без механизмов защиты от мошенничества", - объяснила Елена Соседка.

Она добавила, что из-за отсутствия правового регулирования государство теряет экономические возможности, ведь сейчас в Украине ограничен приток инвестиций и развитие финтех-стартапов.

Экономический потенциал от легализации криптовалютного рынка

По оценкам Министерства цифровой трансформации, Украина генерирует около 2,5% мирового криптовалютного трафика.

"Если бы криптовалюта была легализована в 2021 году, то за 2021-2024 годы государство могло бы получить около 8,34 млрд грн налогов от зарегистрированных в Украине криптобирж и до 6,53 млрд грн от налогообложения доходов граждан. Даже при снижении этих оценок, например, на 30%, бюджет страны мог бы дополнительно пополниться на 10,41 млрд грн", - считает Елена Соседка.

Кроме того, по ее словам, легализация криптовалют создаст благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в IT-сектор и финтех-стартапы. Это в свою очередь позволит создать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность страны и предоставить гражданам доступ к новым финансовым инструментам.

Финтех-эксперт отмечает, что принятие закона о криптовалютах позволит также развивать инновации, в частности, легализация поспособствует развитию блокчейн-технологий и финтех-сектора.

"Официальное признание криптовалют позволит государству получать дополнительные доходы, а регулирование обеспечит механизмы защиты пользователей от мошенничества", - добавила Елена Соседка.

Таким образом, по ее словам, принятие закона о криптовалютах является важным шагом для Украины на пути к интеграции в глобальную цифровую экономику. Международный опыт показывает, что четкое регулирование способствует развитию рынка, привлечению инвестиций и защите прав его участников. Финтех-эксперт уверена, что Украине следует ускорить процесс принятия соответствующего законодательства, чтобы не упустить возможности, которые предоставляет цифровая финансовая сфера.

Дополнение

В феврале сообщалось, что виртуальная купюра вскоре будет законной в Украине. Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии корреспонденту УНН сообщил, что законопроект уже достаточно проработан и может и должен приниматься депутатами Верховной Рады. Цель легализации - запустить рынок виртуальных активов.

Напомним

УНН подготовил серию публикаций, в которой рассказывал о цифровых валютах и их возможностях.

Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалюты - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: Что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткойна: "Крипта для чайников". Часть 2: Что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал: "Крипта для чайников". Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их отличия.

Пятый материал: "Крипта для чайников". Часть 5. Холодные и горячие кошельки.

Шестой материал: Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников.