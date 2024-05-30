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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 08:04  •  26985 просмотра

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Объясняется разница между горячими и холодными криптовалютными кошельками, подчеркивается компромисс между удобством и безопасностью, и приводятся примеры каждого типа.

Криптовалюты – одна из самых популярных технологий инвестирования и хранения накопленных средств. Но, как и бумажные деньги или драгоценности, криптомонеты могут украсть или их можно потерять. Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Сопсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка рассказала УНН о том, какие есть варианты хранения крипты и в чем разница между холодными и горячими кошельками.

Горячие кошельки: Удобство и риск

Кошельки, которые всегда подключены к интернету называют "горячими". Они включают в себя онлайн-кошельки, мобильные и десктопные кошельки.

Их преимущества заключаются в том, что они удобны для ежедневных операций. Горячие кошельки позволяют быстро и легко совершать транзакции, что делает их идеальными для трейдеров и тех, кто часто использует криптовалюты в повседневной жизни.

Однако постоянное подключение к интернету делает их более уязвимыми для хакеров и вирусов. "Если вы храните крупные суммы, это может быть рискованно", - подчеркнула Елена Соседка.

Примеры горячих кошельков: Coinbase, Blockchain.info, Trust Wallet, Exodus.

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Холодные кошельки: Безопасность прежде всего

Если же вы переживаете, что хакеры могут украсть ваши сбережения и не планируете активно пользоваться криптой, то вам, по словам Елены Соседки, подойдут "холодные" кошельки, ведь они, напротив, не подключены к интернету. Это могут быть аппаратные кошельки или внешние накопители.

Главным преимуществом "холодного" хранения криптовалют является высокий уровень безопасности. "Ваши средства защищены от онлайн-угроз, так как они не подвержены атакам хакеров", - отметила Елена Соседка.

Однако в "холодные" кошельки менее удобны для оперативных транзакций. Так как они требуют физического хранения, их можно потерять или повредить.

Примеры холодных кошельков: Ledger, Trezor, USB-накопители.

"Выбор между горячим и холодным кошельком зависит от ваших потребностей. Если вы активно торгуете и часто совершаете транзакции, горячий кошелек может быть более удобным. Для долгосрочного хранения крупных сумм, я бы рекомендовала использовать холодный кошелек", - отметила Елена Соседка.

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Потеря средств из-за утери пароля

Мы не однократно слышали о том, насколько важно сохранять пароли и приватные ключи. Наверное, каждый из нас хотябы раз забывал пароль или пин-код карты. Однако в мире криптовалюты – это непростительно. Вот несколько ярких примеров, которые могут служить уроком:

1. Программист Стефан Томас потерял доступ к 7002 биткоинам из-за забытого пароля от своего IronKey. Его средства на сегодняшний день стоят сотни миллионов долларов, но он все еще не может их получить.

2. IT-специалист Джеймс Хауэллс выбросил жесткий диск с 7500 биткоинами на свалку. После осознания своей ошибки он безуспешно пытался найти жесткий диск, стоимость которого сейчас также составляет миллионы долларов.

3. Соучредитель журнала Wired Марк Фраунфельдер утратил доступ к своему аппаратному кошельку после того, как потерял листок бумаги с записанным паролем. Он провел месяцы, пытаясь восстановить доступ к своим средствам, и в конце концов ему это удалось благодаря подсказке к паролю, которую он вспомнил.

4. Барбадосский предприниматель Габриэль Абед потерял доступ к 800 биткоинам из-за скачка напряжения, повредившего его компьютер. У него не было резервной копии приватного ключа, и отключение ПК привело к тому, что он потерял десятки миллионов долларов.

5. Американский криптоисследователь Вирджил Гриффит случайно удалил файл с приватными ключами и потерял доступ к более чем 200 эфириумам.

"Безопасность в мире криптовалют - это прежде всего ответственность пользователя. Правильный выбор кошелька и надежное хранение паролей - это основные шаги к сохранению ваших средств", - резюмировала Елена Соседка.

В следующей части "Крипты для чайников" мы обсудим безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников. 

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Напомним

УНН начал серию публикаций, в которой будет рассказывать о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалют - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

Четвертый материал: Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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