Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия.

Криптовалюты все глубже входят в современный мир финансов. Сегодня криптой можно рассчитываться за товары и услуги, использовать для плетежей и денежных переводов, с ее помощью можно также инвестировать. И это далеко не весь список возможностей цифровых денег. Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Сопсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка рассказала УНН о двух основных типах криптоактивов: монетах и токенах.

"Мир криптовалют - это место полное новых технологий и возможностей. Однако важно понимать основы: что такое монеты и токены и как они работают, чтобы делать осознанные инвестиции и использовать эти активы с умом", - рассказала Елена Соседка.

По ее словам, криптовалютный рынок разнообразен и сложен, особенно, когда речь идет о различиях между монетами и токенами. Эти две формы криптоактивов играют важную роль в экосистеме блокчейна, но имеют различные характеристики и функции.

Монеты (Coins) - это криптовалюты, которые функционируют на собственных блокчейн-сетях. Примерами таких монет являются Bitcoin, Ethereum, и Ripple, каждая из которых поддерживает и взаимодействует с собственной сетью.

Эти монеты часто используются для оплаты транзакционных комиссий внутри своих сетей, а также служат средством обеспечения безопасности и функционирования сети.

Токены, как рассказала Елена Соседка, в отличие от монет, не имеют собственной блокчейн-сети и создаются на основе существующих блокчейнов, таких как Ethereum или Binance Smart Chain.

Они могут представлять акции проекта, права на использование определенных услуг или быть привязаны к физическим активам. Среди примеров известных токенов USDT, LINK и UNI.

Стабильные монеты (Stablecoins), такие как USDC, DAI и Tether, представляют собой тип токенов, цена которых привязана к стабильным активам, например, к доллару США. Они созданы для обеспечения стабильности цен в волатильном мире криптовалют.

NFT (Невзаимозаменяемые токены) это уникальные токены, которые не могут быть заменены другим токеном с аналогичными характеристиками. Они используются для представления цифрового искусства, коллекционных предметов и других уникальных активов на блокчейне.

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Елена Соседка также отметила, что токены классифицируются и по их функционалу:

- Инвестиционные токены (Security tokens) представляют собой инвестиционные инструменты, аналогичные акциям.

- Утилитные токены (Utility tokens) предназначены для использования внутри определенной платформы или проекта.

- Токены с поддержкой активов (Asset-backed tokens) связаны с реальными активами и обеспечивают их ликвидность.

"Понимание различий между монетами и токенами помогает инвесторам и пользователям лучше ориентироваться в мире криптовалют и выбирать подходящие инвестиционные их использования с точки зрения своих потребностей и рыночных условий. С каждым годом рынок криптовалют становится все более разнообразным и сложным, требуя от участников более глубоких знаний и понимания основных принципов и инноваций, которые он предлагает", - добавила эксперт.

По словам Елены Соседки, не стоит забывать, что инвестирование в криптовалюты и токены несет в себе как высокий потенциал доходности, так и значительные риски. Например, альткоины могут предложить высокие краткосрочные доходы благодаря своей волатильности, но также могут быстро потерять в цене. В то время как биткоин и другие крупные монеты, такие как эфир, считаются более стабильными и надежными для долгосрочного инвестирования.

"Инвесторам следует учитывать циклы рынка и тайминг при вложениях в криптоактивы. Во время бычьих рынков, когда цены на криптовалюты растут, многие альткоины могут демонстрировать процент роста, превышающий рост биткоина. Однако, в медвежьих рынках, когда цены падают, альткоины могут терять в стоимости быстрее, чем более устойчивые монеты", обьяснила эксперт.

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По ее словам, многие альткоины привлекают инвесторов уникальными инновациями или функциями, которые могут быть недоступны в более традиционных монетах. Это создает возможности для роста, особенно если проекты успешно реализуют свои технологические и экономические модели.

Как и в любом активе, спекуляция играет важную роль на рынке криптовалют, отметила Елена Соседка. Инвесторы ищут следующий "большой хит", инвестируя в новые или малоизвестные проекты, что может привести к значительным краткосрочным прибылям, но также сопряжено с высокими рисками.

"Рынок криптовалют постоянно развивается, предлагая новые возможности для тех, кто готов глубоко погрузиться в его изучение и понять сложности его работы. Инвесторам следует быть осведомленными, тщательно исследовать каждый проект и принимать обдуманные решения на основе своих инвестиционных целей и аппетита к риску. В конечном итоге, надежные и стабильные активы, такие как биткоин и эфир, остаются предпочтительными для долгосрочного инвестирования, несмотря на привлекательность высоких доходов от менее известных альткоинов", - резюмировала Елена Соседка.

Напомним

УНН начал серию публикаций, в которой будет рассказывать о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалют - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.