Эксперт Елена Соседка рассказала, на что обратить внимание при инвестировании в мемкоины

Мемкоины быстро завоевали популярность среди молодежи и активных пользователей соцсетей, однако инвестиции в них имеют определенные риски. Об этом рассказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка, передает УНН.

Она напомнила, что мемкоины - это особый вид цифровых валют, базирующихся на популярных мемах, подобные биткоину, но с более юмористическим и легким подходом. Популярность того или иного мемкоина очень зависит от того, насколько известен мем, использованный для его создания.

"Однако, инвестирование в мемкоины имеет свои риски, ведь не все из них способны достичь успеха. Важно учитывать капитализацию проекта и потенциал для хайпа", - отметила Елена Соседка.

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Эксперт указывает, что мемкоины используются не только для торговли, но и для поддержки создателей контента, покупки уникальных мемов или даже покупок в онлайн-магазинах, что демонстрирует их универсальность и способность адаптироваться к различным сферам жизни.

"Мемкоины открывают перед нами увлекательный мир, где юмор, интернет-культура и финансовые инновации переплетаются, предлагая новые возможности для выражения себя и поддержки любимых тем или персонажей", - подчеркнула Елена Соседка.

Напомним

УНН начал серию публикаций, в которой будет рассказывать о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалют - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу: "Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.