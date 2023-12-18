Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

Криптовалюта - это не просто деньги, это цифровая революция. Западные банки взаимодействуют с криптовалютами, и такое взаимодействие открывает путь к трансформации финансового рынка. Такое мнение в комментарии УНН высказала соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Криптовалюта - это не просто деньги, это цифровая революция. Используя криптографию для безопасности, она делает финансовые операции почти невозможными для подделки. Отличается от традиционных валют своей децентрализацией: не контролируется центральными банками или правительствами - объяснила Елена Соседка.

По ее мнению, в мире, где криптовалюты и традиционные банки часто воспринимаются как конкуренты, открываются уникальные возможности для сотрудничества.

"Некоторые банки на Западе активно взаимодействуют с криптовалютами, превращая средства с криптовалютных кошельков на фиатные счета. Международные платежные системы, такие как Visa и MasterCard, также смотрят в этом направлении, становятся пионерами в разработке инноваций, позволяющих клиентам с легкостью конвертировать криптовалюту в фиатные деньги, в тех странах, где это разрешено", - отметила Соседка.

По мнению соосновательницы финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, блокчейн выступает как революционный инструмент для банков, улучшая эффективность, скорость и прозрачность их операций.

"Использование криптовалют предоставляет банкам новый уровень стабильности и доверия, открывая новые горизонты в финансовом мире", - считает Соседка.

Эксперт, в частности, указывает на Ripple (XRP) как на яркий пример эффективной интеграции криптовалюты в банковскую сферу.

Ripple (XRP) - цифровая платежная сеть и протокол, который используется для расчетов, обмена активами и перевода средств. В частности, один из крупнейших банков Австралии National Australia Bank (NAB) совместно с Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) использует технологию Ripple для осуществления международных платежей.

"Благодаря RippleNet, обслуживающей более 300 финансовых организаций, Ripple открывает путь для быстрых, надежных и экономически эффективных межбанковских транзакций в более чем 50 валютах. На сегодняшний день более 50 ведущих финансовых учреждений уже используют Ripple, повышая эффективность своих операций и обеспечивая лучшие условия обслуживания своим клиентам", - пояснила Елена Соседка.

По ее словам, мы стоим на пороге глобальных изменений в финансовом секторе.

"Сегодня мы стоим на пороге новой эры, где криптовалюты и блокчейн тесно переплетаются с традиционными финансовыми системами. Эта синергия открывает двери к глобальному развитию финансовых услуг, предлагая создание более гибких, безопасных и эффективных финансов.

Эта синергия открывает двери к глобальному развитию финансовых услуг, предлагая создание более гибких, безопасных и эффективных финансовых решений. Объединение традиционных финансовых систем с криптовалютами и блокчейн-технологиями обещает трансформацию в финансовом мире, открывая новые пути для инноваций и эффективности", - считает Елена Соседка.