Крипта для чайників. Частина 4: Що таке монети і токени та в чому їхні відмінності.

Криптовалюти дедалі глибше входять у сучасний світ фінансів. Сьогодні криптою можна розраховуватися за товари та послуги, використовувати для плетежів і грошових переказів, з її допомогою можна також інвестувати. І це далеко не весь список можливостей цифрових грошей. Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка розповіла УНН про два основні типи криптоактивів: монети і токени.

"Світ криптовалют - це місце, сповнене нових технологій і можливостей. Однак важливо розуміти основи: що таке монети і токени та як вони працюють, щоб робити усвідомлені інвестиції та використовувати ці активи з розумом", - розповіла Олена Сосєдка.

За її словами, криптовалютний ринок різноманітний і складний, особливо, коли йдеться про відмінності між монетами і токенами. Ці дві форми криптоактивів відіграють важливу роль в екосистемі блокчейну, але мають різні характеристики та функції.

Монети (Coins) - це криптовалюти, які функціонують на власних блокчейн-мережах. Прикладами таких монет є Bitcoin, Ethereum, та Ripple, кожна з яких підтримує та взаємодіє з власною мережею.

Ці монети часто використовують для оплати транзакційних комісій усередині своїх мереж, а також слугують засобом забезпечення безпеки та функціонування мережі.

Токени, як розповіла Олена Сосєдка, на відміну від монет, не мають власної блокчейн-мережі та створюються на основі наявних блокчейнів, таких як Ethereum або Binance Smart Chain.

Вони можуть представляти акції проекту, права на використання певних послуг або бути прив'язані до фізичних активів. Серед прикладів відомих токенів USDT, LINK і UNI.

Стабільні монети (Stablecoins), такі як USDC, DAI і Tether, являють собою тип токенів, ціна яких прив'язана до стабільних активів, наприклад, до долара США. Вони створені для забезпечення стабільності цін у волатильному світі криптовалют.

NFT (Невзаємозамінні токени) це унікальні токени, які не можуть бути замінені іншим токеном з аналогічними характеристиками. Вони використовуються для представлення цифрового мистецтва, колекційних предметів та інших унікальних активів на блокчейні.

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Олена Сосєдка також зазначила, що токени класифікуються і за їхнім функціоналом:

- Інвестиційні токени (Security tokens) являють собою інвестиційні інструменти, аналогічні акціям.

- Утилітні токени (Utility tokens) призначені для використання всередині певної платформи або проєкту.

- Токени з підтримкою активів (Asset-backed tokens) пов'язані з реальними активами і забезпечують їхню ліквідність.

"Розуміння відмінностей між монетами і токенами допомагає інвесторам і користувачам краще орієнтуватися у світі криптовалют і обирати підходящі інвестиційні варіанти їхнього використання з погляду своїх потреб і ринкових умов. З кожним роком ринок криптовалют стає дедалі різноманітнішим і складнішим, вимагаючи від учасників глибших знань і розуміння основних принципів та інновацій, які він пропонує", - додала експертка.

За словами Олени Сосєдки, не варто забувати, що інвестування в криптовалюти і токени несе в собі як високий потенціал прибутковості, так і значні ризики. Наприклад, альткоїни можуть запропонувати високі короткострокові доходи завдяки своїй волатильності, але також можуть швидко втратити в ціні. Тоді як біткоїн та інші великі монети, як-от ефір, вважаються більш стабільними та надійними для довгострокового інвестування.

"Інвесторам слід враховувати цикли ринку і таймінг при вкладеннях у криптоактиви. Під час бичачих ринків, коли ціни на криптовалюти зростають, багато альткоїнів можуть демонструвати відсоток зростання, що перевищує зростання біткоїна. Однак, на ведмежих ринках, коли ціни падають, альткоїни можуть втрачати у вартості швидше, ніж більш стійкі монети", - пояснила експертка.

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За її словами, багато альткоїнів приваблюють інвесторів унікальними інноваціями або функціями, які можуть бути недоступні в більш традиційних монетах. Це створює можливості для зростання, особливо якщо проєкти успішно реалізують свої технологічні та економічні моделі.

Як і в будь-якому активі, спекуляція відіграє важливу роль на ринку криптовалют, зазначила Олена Сосєдка. Інвестори шукають наступний "великий хіт", інвестуючи в нові або маловідомі проєкти, що може призвести до значних короткострокових прибутків, але також пов'язане з високими ризиками.

"Ринок криптовалют постійно розвивається, пропонуючи нові можливості для тих, хто готовий глибоко зануритися в його вивчення і зрозуміти складнощі його роботи. Інвесторам слід бути обізнаними, ретельно досліджувати кожен проєкт і ухвалювати обдумані рішення на основі своїх інвестиційних цілей і апетиту до ризику. Зрештою, надійні та стабільні активи, як-от біткоїн та ефір, залишаються кращими для довгострокового інвестування, попри привабливість високих доходів від менш відомих альткоїнів", - резюмувала Олена Сосєдка.

Нагадаємо

УНН розпочав серію публікацій, у якій розповідатиме про цифрові валюти та їхні можливості. Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалют - блокчейну: "Крипта для чайників". Частина 1: що таке блокчейн і його "фішки", про які мало хто знає.

Другий матеріал - халвінгу біткоїна: "Крипта для чайників". Частина 2: що таке халвінг, і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.

Третій матеріал: "Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету.