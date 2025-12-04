$42.200.13
20:25 • 192 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
19:56 • 1166 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
16:56 • 9546 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 19993 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 19867 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 33611 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 20111 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 20541 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 20731 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 29032 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
15:01 • 19972 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Сили оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф "Невинномиський Азот" у ставропольському краї та скупчення живої сили противника на полігоні поблизу докучаєвська. Завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога, а втрати ворога склали 60 військовослужбовців вбитими та пораненими.

Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб

Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора - "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї рф, а також завдали удару по скупченню живої сили противника на полігоні поблизу тимчасово окупованого Докучаєвська на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

В рамках зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора - "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї рф

- повідомили в Генштабі.

У Генштабі додали, що завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК рф і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій.

"Уражено один з цехів виробництва, на об'єкті зафіксовано пожежу. Окрім цього, підтверджено результати ураження по скупченню живої сили противника на полігоні поблизу Докучаєвська (тимчасово окупована територія Донецької області). За підтвердженими даними втрати противника склали 60 військовослужбовців вбитими та пораненими", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази у Тамбовській області рф та інших важливих об’єктів окупантів - у тому числі нафтобази "Лівни" в Орловській області рф і поста технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря.

Павло Башинський

Новини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Донецька область
Чорне море