Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб

Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора - "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї рф, а також завдали удару по скупченню живої сили противника на полігоні поблизу тимчасово окупованого Докучаєвська на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

В рамках зниження наступального потенціалу, а також спроможностей противника щодо ракетно-бомбових ударів, у ніч на 4 грудня підрозділи Сил оборони України уразили одне з найбільших хімічних підприємств агресора - "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї рф - повідомили в Генштабі.

У Генштабі додали, що завод є критично важливою складовою військово-промислового комплексу ворога з потужністю виробництва понад 1 млн тонн аміаку та до 1,4 млн тонн аміачної селітри на рік, що робить його одним із ключових постачальників базових компонентів для вибухових речовин і виробництва боєприпасів. Об'єкт на постійній основі забезпечує низку підприємств ВПК рф і виконує функції хімічного хабу в системі технічного забезпечення бойових дій.

"Уражено один з цехів виробництва, на об'єкті зафіксовано пожежу. Окрім цього, підтверджено результати ураження по скупченню живої сили противника на полігоні поблизу Докучаєвська (тимчасово окупована територія Донецької області). За підтвердженими даними втрати противника склали 60 військовослужбовців вбитими та пораненими", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази у Тамбовській області рф та інших важливих об’єктів окупантів - у тому числі нафтобази "Лівни" в Орловській області рф і поста технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря.