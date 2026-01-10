$42.990.27
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшало
Ексклюзив
9 січня, 13:30
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Світові ціни на нафту зросли на 2% за підсумками торгів 9 січня через геополітичну нестабільність. Протести в Ірані та ескалація в Україні вплинули на ринок.

Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні

Світові ціни на нафту завершили торговий тиждень зростанням на тлі посилення геополітичної нестабільності. Основними факторами тиску на ринок стали масові протести в Ірані та активізація бойових дій в Україні, що створює ризики для стабільності поставок енергоносіїв. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За підсумками торгів у п’ятницю, 9 січня, ф'ючерси на Brent зросли на 2,18% - до 63,34 долара за барель. Американська нафта WTI подорожчала на 2,35%, досягнувши позначки 59,12 долара. За тиждень Brent додав у ціні близько 4%, а WTI - 3%.

Іранські протести та страйки посилюються на тлі обіцянок Хаменеї, що держава "не відступить"09.01.26, 16:01 • 2970 переглядiв

Аналітики Price Futures Group зазначають, що ринок перебуває в напрузі через ситуацію в Ірані. Громадянські заворушення в країні-виробнику нафти ОПЕК можуть призвести до перебоїв у видобутку. Додатковим фактором занепокоєння є ескалація ударів по російській енергетичній інфраструктурі, що загрожує експортним потужностям рф.

Вплив венесуельського фактору

Водночас інвестори уважно стежать за діями адміністрації Дональда Трампа щодо Венесуели. Після оголошення про перехід венесуельського нафтового сектору під фактичний контроль США, Вашингтон вже заявив про укладення угод на суму 2 мільярди доларів. Трамп наголосив, що нафта зі сховищ буде направлятися безпосередньо в американські порти, а майбутні контракти на видобуток укладатимуться лише з урядом США.

Попри зростання цін, аналітики Bloomberg та Goldman Sachs попереджають, що тривале подорожчання може бути обмеженим через загальне перевищення пропозиції на ринку, яке прогнозується на весь 2026 рік. 

Трамп запропонував росії та Китаю купувати венесуельську нафту через США10.01.26, 00:21 • 468 переглядiв

Степан Гафтко

Енергетика
Вибори в США
Війна в Україні
ОПЕК
Reuters
Bloomberg
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран