Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні

Світові ціни на нафту завершили торговий тиждень зростанням на тлі посилення геополітичної нестабільності. Основними факторами тиску на ринок стали масові протести в Ірані та активізація бойових дій в Україні, що створює ризики для стабільності поставок енергоносіїв. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За підсумками торгів у п’ятницю, 9 січня, ф'ючерси на Brent зросли на 2,18% - до 63,34 долара за барель. Американська нафта WTI подорожчала на 2,35%, досягнувши позначки 59,12 долара. За тиждень Brent додав у ціні близько 4%, а WTI - 3%.

Аналітики Price Futures Group зазначають, що ринок перебуває в напрузі через ситуацію в Ірані. Громадянські заворушення в країні-виробнику нафти ОПЕК можуть призвести до перебоїв у видобутку. Додатковим фактором занепокоєння є ескалація ударів по російській енергетичній інфраструктурі, що загрожує експортним потужностям рф.

Вплив венесуельського фактору

Водночас інвестори уважно стежать за діями адміністрації Дональда Трампа щодо Венесуели. Після оголошення про перехід венесуельського нафтового сектору під фактичний контроль США, Вашингтон вже заявив про укладення угод на суму 2 мільярди доларів. Трамп наголосив, що нафта зі сховищ буде направлятися безпосередньо в американські порти, а майбутні контракти на видобуток укладатимуться лише з урядом США.

Попри зростання цін, аналітики Bloomberg та Goldman Sachs попереджають, що тривале подорожчання може бути обмеженим через загальне перевищення пропозиції на ринку, яке прогнозується на весь 2026 рік.

