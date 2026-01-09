$42.990.27
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
15:56 • 9832 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55 • 16908 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 17654 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 16313 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 17513 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 12634 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12710 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 8828 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12854 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Встановлено особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ - прокуратура
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники "Пастор" і "Корея" 131 день тримали позиції без ротації
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень
Україна попередила Польщу про загрозу удару "Орєшніком" - ЗМІ
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 82486 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Україна та США планують підписати угоду про реконструкцію України на 800 млрд доларів. Деталі планується узгодити в Давосі між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph

Україна та США планують підписати угоду, яка передбачатиме реконструкцію України, на 800 млрд доларів. Узгодити деталі планується у Давосі між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Про це з посиланням на джерела пише The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Україна та Сполучені Штати планують підписати угоду про "процвітання" для відновлення країни на зустрічі світових лідерів у Давосі

- пише видання.

Зазначається, що Зеленський та Трамп планують у Давосі остаточно узгодити деталі угоди. Видання додає, що український президент сподівався наступного тижня відвідати Білий дім, щоб завершити як план економічного процвітання, так і угоду про гарантії безпеки після війни, але європейські партнери з "коаліції охочих" порадили не їхати, а натомість запропонували Всесвітній економічний форум як більш підходящу альтернативу для зустрічі з паном Трампом.

За словами чиновників, план полягав у тому, щоб використати зустріч для завершення економічної угоди – ключового розділу переглянутої пропозиції, підтриманої США, щодо припинення майже чотирирічної війни з росією.

За словами українських чиновників, план процвітання спрямований на залучення близько 800 млрд доларів протягом десятиліття для відбудови України та сприянню розвитку економіки.

Зеленський на брифінгу заявляв, що угода забезпечить "економічне відновлення, відновлення робочих місць та повернення життя в Україну".

Вважається, що це прокладе шлях для низки позик, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів.

Київ сподівається, що, запропонувавши Вашингтону свою частку у післявоєнній відбудові, особливо в проектах, на які Трамп міг би бути згоден, президент США буде більш схильний запропонувати надійні гарантії безпеки.

Нагадаємо

Україна надала право на видобуток літію в Кіровоградській області мільярдеру і другу президента США Дональда Трампа Рональду Лаудеру.

Президент України Володимир Зеленський ініціював обговорення угоди про вільну торгівлю між Україною та США. Ця пропозиція є частиною масштабного пакету заходів з економічного відновлення

Павло Башинський

