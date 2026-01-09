США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph

Україна та США планують підписати угоду, яка передбачатиме реконструкцію України, на 800 млрд доларів. Узгодити деталі планується у Давосі між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Про це з посиланням на джерела пише The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Україна та Сполучені Штати планують підписати угоду про "процвітання" для відновлення країни на зустрічі світових лідерів у Давосі - пише видання.

Зазначається, що Зеленський та Трамп планують у Давосі остаточно узгодити деталі угоди. Видання додає, що український президент сподівався наступного тижня відвідати Білий дім, щоб завершити як план економічного процвітання, так і угоду про гарантії безпеки після війни, але європейські партнери з "коаліції охочих" порадили не їхати, а натомість запропонували Всесвітній економічний форум як більш підходящу альтернативу для зустрічі з паном Трампом.

За словами чиновників, план полягав у тому, щоб використати зустріч для завершення економічної угоди – ключового розділу переглянутої пропозиції, підтриманої США, щодо припинення майже чотирирічної війни з росією.

За словами українських чиновників, план процвітання спрямований на залучення близько 800 млрд доларів протягом десятиліття для відбудови України та сприянню розвитку економіки.

Зеленський на брифінгу заявляв, що угода забезпечить "економічне відновлення, відновлення робочих місць та повернення життя в Україну".

Вважається, що це прокладе шлях для низки позик, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів.

Київ сподівається, що, запропонувавши Вашингтону свою частку у післявоєнній відбудові, особливо в проектах, на які Трамп міг би бути згоден, президент США буде більш схильний запропонувати надійні гарантії безпеки.

Нагадаємо

Україна надала право на видобуток літію в Кіровоградській області мільярдеру і другу президента США Дональда Трампа Рональду Лаудеру.

Президент України Володимир Зеленський ініціював обговорення угоди про вільну торгівлю між Україною та США. Ця пропозиція є частиною масштабного пакету заходів з економічного відновлення