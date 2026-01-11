Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday
Київ • УНН
Дональд Трамп наказав Об'єднаному командуванню спеціальних операцій підготувати план військового вторгнення до Гренландії. Ця ініціатива просувається групою політичних "яструбів" з метою випередити експансію рф та Китаю в Арктиці.
Президент США Дональд Трамп наказав Об'єднаному командуванню спеціальних операцій (JSOC) підготувати план військового вторгнення до Гренландії. Як повідомляє видання The Mail on Sunday, ініціативу просуває група політичних "яструбів" на чолі зі Стівеном Міллером, які прагнуть випередити потенційну експансію росії та Китаю в арктичному регіоні. Про це пише УНН.
Деталі
Радикалізація планів Білого дому відбулася на тлі успішної операції із захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Проте військове керівництво США на рівні Об'єднаного комітету начальників штабів чинить опір наказу, аргументуючи це незаконністю дій та відсутністю підтримки з боку Конгресу.
Мотиви та внутрішньополітичний контекст
Британські дипломати пов'язують такі дії Трампа з наближенням проміжних виборів до Конгресу. За оцінками аналітиків, президент намагається відвернути увагу виборців від негативних економічних показників, щоб запобігти втраті республіканського контролю над законодавчим органом.
Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію миру09.01.26, 23:32 • 13052 перегляди
Щоб стримати президента від ідеї окупації острова, військові пропонують альтернативні операції. Серед них - перехоплення російського "тіньового флоту", який москва використовує для обходу санкцій, або завдання ударів по об'єктах в Ірані.
Це вже не просто слова: Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії10.01.26, 20:54 • 3782 перегляди
Загроза існуванню НАТО
Дипломатичні кола вже розробили "сценарій ескалації", згідно з яким застосування сили або політичний примус для розриву зв’язків Гренландії з Данією призведе до прямого конфлікту Вашингтона з урядом Кіра Стармера та іншими європейськими союзниками.
У дипломатичних телеграмах зазначається, що окупація Гренландії може стати інструментом для знищення НАТО зсередини.
НАТО чи Гренландія? Трамп постав перед нелегким вибором - Politico09.01.26, 09:17 • 15339 переглядiв