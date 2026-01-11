Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday
Дональд Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций подготовить план военного вторжения в Гренландию. Эта инициатива продвигается группой политических "ястребов" с целью опередить экспансию РФ и Китая в Арктике.
Президент США Дональд Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план военного вторжения в Гренландию. Как сообщает издание The Mail on Sunday, инициативу продвигает группа политических "ястребов" во главе со Стивеном Миллером, которые стремятся опередить потенциальную экспансию России и Китая в арктическом регионе.
Детали
Радикализация планов Белого дома произошла на фоне успешной операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако военное руководство США на уровне Объединенного комитета начальников штабов сопротивляется приказу, аргументируя это незаконностью действий и отсутствием поддержки со стороны Конгресса.
Мотивы и внутриполитический контекст
Британские дипломаты связывают такие действия Трампа с приближением промежуточных выборов в Конгресс. По оценкам аналитиков, президент пытается отвлечь внимание избирателей от негативных экономических показателей, чтобы предотвратить потерю республиканского контроля над законодательным органом.
Чтобы удержать президента от идеи оккупации острова, военные предлагают альтернативные операции. Среди них - перехват российского "теневого флота", который Москва использует для обхода санкций, или нанесение ударов по объектам в Иране.
Угроза существованию НАТО
Дипломатические круги уже разработали "сценарий эскалации", согласно которому применение силы или политическое принуждение для разрыва связей Гренландии с Данией приведет к прямому конфликту Вашингтона с правительством Кира Стармера и другими европейскими союзниками.
В дипломатических телеграммах отмечается, что оккупация Гренландии может стать инструментом для уничтожения НАТО изнутри.
