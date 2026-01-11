$42.990.00
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 19185 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 38083 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 29811 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 27782 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 32670 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 56052 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39398 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38788 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 31215 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
публикации
Эксклюзивы
Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Дональд Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций подготовить план военного вторжения в Гренландию. Эта инициатива продвигается группой политических "ястребов" с целью опередить экспансию РФ и Китая в Арктике.

Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday

Президент США Дональд Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план военного вторжения в Гренландию. Как сообщает издание The Mail on Sunday, инициативу продвигает группа политических "ястребов" во главе со Стивеном Миллером, которые стремятся опередить потенциальную экспансию России и Китая в арктическом регионе. Об этом пишет УНН.

Детали

Радикализация планов Белого дома произошла на фоне успешной операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако военное руководство США на уровне Объединенного комитета начальников штабов сопротивляется приказу, аргументируя это незаконностью действий и отсутствием поддержки со стороны Конгресса.

Мотивы и внутриполитический контекст

Британские дипломаты связывают такие действия Трампа с приближением промежуточных выборов в Конгресс. По оценкам аналитиков, президент пытается отвлечь внимание избирателей от негативных экономических показателей, чтобы предотвратить потерю республиканского контроля над законодательным органом.

Трамп сделал ряд противоречивых заявлений о путине, Гренландии, НАТО и Нобелевской премии мира

Чтобы удержать президента от идеи оккупации острова, военные предлагают альтернативные операции. Среди них - перехват российского "теневого флота", который Москва использует для обхода санкций, или нанесение ударов по объектам в Иране.

Это уже не просто слова: Глава МИД Швеции о заявлениях Трампа по Гренландии

Угроза существованию НАТО

Дипломатические круги уже разработали "сценарий эскалации", согласно которому применение силы или политическое принуждение для разрыва связей Гренландии с Данией приведет к прямому конфликту Вашингтона с правительством Кира Стармера и другими европейскими союзниками.

В дипломатических телеграммах отмечается, что оккупация Гренландии может стать инструментом для уничтожения НАТО изнутри.

НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
