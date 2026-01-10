$42.990.00
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Це вже не просто слова: Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила про необхідність серйозно поставитись до зазіхань Трампа на Гренландію. Вона наголосила на важливості збереження світового порядку та принципів міжнародного права.

Це вже не просто слова: Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила про необхідність серйозно поставитись до нових зазіхань президента США Дональда Трампа на Гренландію. Про це шведська міністерка сказала в інтерв’ю Sveriges Radio, пише УНН.

Тепер це вже не просто слова адміністрації США, які відрізняються від тих, до яких ми звикли. Ми також бачимо, що вони готові діяти швидко. Ми бачили це у Венесуелі. Це означає, що ми повинні серйозно ставитися до їхніх слів і діяти, щоб результат відповідав нашим інтересам

- підкреслила вона.

За словами глави МЗС Швеції, зазіхання США на Гренландію створюють додаткове навантаження на співпрацю в рамках НАТО.

"Очевидно, що в оборонному альянсі так бути не повинно", – каже вона.

Прем'єр Данії попередила, що взяття США Гренландії під контроль може покласти край НАТО06.01.26, 09:00 • 5504 перегляди

Стенергард також наголосила на необхідності збереження світового порядку, заснованого на правилах, та принципів, що лежать в його основі.

Принципи є фундаментальними, і ми маємо відстоювати їх. Це також відповідає інтересам Швеції в галузі безпеки. Часто кажуть, що міжнародне право є першою лінією оборони. Міжнародне право, навіть якщо його не завжди дотримуються, добре нам служить. Я вірю, що так буде і надалі, і тому ми маємо відстоювати його… Але я також маю подбати про те, щоб Швеція не виділялася таким чином, що це шкодить нам

- наголосила вона.

Трамп заявив, що Гренландія потрібна США для безпеки після призначення спецпредставника 23.12.25, 09:52 • 3646 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Дипломатка
Ґренландія
НАТО
Венесуела
Дональд Трамп
Швеція