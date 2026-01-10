Це вже не просто слова: Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила про необхідність серйозно поставитись до нових зазіхань президента США Дональда Трампа на Гренландію. Про це шведська міністерка сказала в інтерв’ю Sveriges Radio, пише УНН.

Тепер це вже не просто слова адміністрації США, які відрізняються від тих, до яких ми звикли. Ми також бачимо, що вони готові діяти швидко. Ми бачили це у Венесуелі. Це означає, що ми повинні серйозно ставитися до їхніх слів і діяти, щоб результат відповідав нашим інтересам

За словами глави МЗС Швеції, зазіхання США на Гренландію створюють додаткове навантаження на співпрацю в рамках НАТО.

"Очевидно, що в оборонному альянсі так бути не повинно", – каже вона.

Прем'єр Данії попередила, що взяття США Гренландії під контроль може покласти край НАТО

Стенергард також наголосила на необхідності збереження світового порядку, заснованого на правилах, та принципів, що лежать в його основі.

Принципи є фундаментальними, і ми маємо відстоювати їх. Це також відповідає інтересам Швеції в галузі безпеки. Часто кажуть, що міжнародне право є першою лінією оборони. Міжнародне право, навіть якщо його не завжди дотримуються, добре нам служить. Я вірю, що так буде і надалі, і тому ми маємо відстоювати його… Але я також маю подбати про те, щоб Швеція не виділялася таким чином, що це шкодить нам